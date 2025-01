video suggerito

Miss Italia su Netflix: un documentario racconta la storia del concorso Il documentario, disponibile su Netflix dal 26 febbraio 2025, propone un racconto completo del concorso di bellezza che ha segnato la storia della televisione italiana, tra polemiche e punti di forza. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Negli anni d’oro facevamo gli stessi ascolti del Festival di Sanremo”. Con questa frase evocativa di Patrizia Mirigliani, Netflix lancia Miss Italia non deve morire, un documentario che racconta l’ascesa e il declino di uno degli eventi televisivi più iconici del panorama italiano.

La storia di Miss Italia: un viaggio tra successi e polemiche

Il documentario, disponibile su Netflix dal 26 febbraio 2025, propone un racconto completo del concorso di bellezza che ha segnato la storia della televisione italiana. Attraverso filmati di repertorio e testimonianze di chi ha vissuto l’esperienza da vicino, tra cui Patrizia Mirigliani, figlia del leggendario Enzo Mirigliani, si ripercorrono i momenti di gloria di Miss Italia e le sfide che ne hanno determinato il declino. Una narrazione intensa e intima che mette in luce non solo la macchina spettacolare che ha portato il concorso a toccare picchi di milioni di telespettatori, ma anche il lato più controverso di un format che oggi fatica a trovare spazio in un mondo televisivo sempre più distante dai valori che lo caratterizzavano.

Di cosa parla il documentario su Miss Italia

Il documentario promette di essere una riflessione emotiva, ma non solo, su un pezzo di storia culturale italiana. Il titolo stesso, “Miss Italia non deve morire”, richiama la volontà di salvaguardare la memoria di un evento che per decenni ha rappresentato un sogno per tante ragazze e un momento di aggregazione per le famiglie italiane. Patrizia Mirigliani, protagonista e madrina del concorso, guida il racconto con la sua prospettiva unica, tra ricordi personali e un’eredità complessa ricevuta dal padre.

Quando esce il documentario

Miss Italia non deve morire sarà disponibile su Netflix a partire dal 26 febbraio 2025. Per chi ha amato seguire le storie delle aspiranti reginette o per chi è curioso di scoprire cosa si cela dietro un concorso di bellezza che ha fatto storia, il documentario rappresenta un’occasione imperdibile per approfondire le dinamiche e i cambiamenti che hanno segnato il suo percorso.