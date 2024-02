Mirko Brunetti: “Quando ho lasciato la Casa mi sono sentito come al falò, ma stavolta torno da Perla” Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Mirko Brunetti ha raccontato come ha maturato la decisione di tornare insieme alla ex compagna Perla Vatiero dopo averla ritrovata nella Casa del Grande Fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Mirko Brunetti è tornato da Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare il ritorno di fiamma con Perla Vatiero, la ex fidanzata ritrovata nella Casa del Grande Fratello. Com’è noto, i due hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto dopo avere vissuto insieme alcuni giorni nella Casa di Cinecittà. “Mi sono distaccato sia da Perla che da Greta per rimettere tutti i tasselli al posto giusto. Dovevo capire cosa avevo dentro quindi mi sono ascoltato molto”, ha spiegato Mirko per poi raccontare come ha maturato la decisione di tornare sui suoi passi:

Pensavo al passato e la nostra relazione era diventata tossica. Ci eravamo limitati. Un po’ per la convivenza, un po’ perché lei non riusciva più a stare lontano dalla famiglia. Mi ero fatto carico di troppe responsabilità e quello ci ha portati al distacco traumatico avvenuto a Temptation Island. […] Con Perla ho sempre avuto un legame profondo, anche quando ci siamo lasciati. Ma pensavo che non potessimo più stare insieme. I 20 giorni che abbiamo trascorso insieme nella Casa mi hanno fatto andare in tilt. Ho visto una Perla diversa, più premurosa, dolce, tranquilla e matura. Non la riconoscevo e sono andato in confusione anche rispetto al mio rapporto con Greta. Lei lo aveva capito, forse non volevo ammetterlo nemmeno di fronte a me stesso. Ma quella con Perla era una storia troppo importante. È stata, è e spero sarà una storia molto intensa. Ci siamo dati tutto. Spero che possa ricominciare da capo ma con nuove certezze. I sentimenti nessuno ce li toglie. Quando sono uscito dalla Casa mi sono sentito come al falò ma stavolta ho deciso di tornare indietro. Spero che lei capisca che io ci sono, che sono qui ad aspettare per darci questa seconda possibilità. Spero che ne usciremo molto più forti.

Mirko Brunetti: “Non andrò a vivere con Perla”

Mirko ha aggiunto che, diversamente da quanto dichiarato dalla compagna (che aveva detto che avrebbe pensato a figli e matrimonio laddove fossero tornati insieme) ha fatto sapere di volere procedere con i piedi di piombo: “Gli errori che non ripeteremo? Quello di limitarci e chiuderci in noi stessi. Anche non andare a convivere subito, vivere quella spensieratezza che dovrebbe caratterizzare la vita di due ragazzi di 27 anni. Noi abbiamo vissuto in maniera troppo simbiotica. Non andremo a convivere, faremo le cose passo dopo passo, ci ascolteremo. Dovremo affrontare molti argomenti. Sono stato molto pesante nella Casa ma l’ho fatto perché pensavo che lei fosse andata avanti rispetto alla nostra storia. Sto cercando di fidarmi delle cose che mi ha detto. Lei mi ha ascoltato molto, ha ascoltato le mie debolezze, ed è quello che ho fatto io per lei durante i nostri quattro anni insieme. Anche questo ha fatto scattare in me il desiderio di riprovarci. Quando uscirà ci daremo tutte le risposte che servono”.

Mirko Brunetti: “A Greta ho voluto bene ma saremmo dovuti restare amici”

Infine, pensando a Greta Rossetti, la ragazza con la quale ha vissuto una storia d’amore durata qualche mese subito dopo Temptation Island, ha concluso: “Con Greta ci siamo riconosciuti e ci siamo voluti molto bene. Come ha detto anche lei, abbiamo sbagliato la forma: dovevamo aiutarci ma non come una coppia. Con lei ho provato sentimenti forti ma era più un fatto di poter vivere con leggerezza, quello che non accadeva più con Perla. Quella differenza mi ha portato a pensare che fosse la persona giusta. In realtà era solo la possibilità di vivere qualcosa di nuovo e più leggero”.