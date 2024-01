Mirko Brunetti insinua dubbi nei concorrenti del Grande Fratello: “Destabilizza e spaventa” Al Grande Fratello, le parole pronunciate da Mirko Brunetti in studio fanno riflettere i concorrenti. L’ex gieffino aveva dichiarato: “Visto come sta andando ultimamente, stare fuori dalla casa è un premio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset e Endemol Shine Italy

Le parole pronunciate da Mirko Brunetti nello studio del Grande Fratello stanno suscitando timori e riflessioni nei concorrenti. L'ex gieffino, in collegamento con la casa nel corso della puntata trasmessa lunedì 8 gennaio, ha avuto un battibecco con Giuseppe Garibaldi. Durante la discussione, Giuseppe ha accusato Mirko di essere geloso perché lui è ancora in gioco. Brunetti lo ha messo a tacere con una replica lapidaria: "Guarda Giuseppe per come sta andando ultimamente e per quello che vedo, stare qui è un premio, ti dico la verità!". Le sue parole, accompagnate dallo scrosciante applauso del pubblico in studio, hanno insinuato dei dubbi nei gieffini.

I dubbi nella casa del Grande Fratello dopo le parole di Mirko Brunetti

Greta Rossetti, che conosce bene Mirko Brunetti, ha spiegato a Monia La Ferrera che quella frase non è stata di certo pronunciata a caso. La gieffina, allora, le ha chiesto: "Tu dici che da casa ci stanno vedendo come un brutto esempio?". Greta ha ribadito: "Intendeva dire qualcosa. Mirko è intelligente, non parla a caso. Era un discorso generico, ma Mirko è intelligente, non parla a caso. È intelligentissimo. Che si faccia influenzare è vero, ma è intelligente".

Perla Vatiero e Rosy Chin destabilizzate da Mirko Brunetti

Anche Rosy Chin è rimasta perplessa dopo avere ascoltato quella dichiarazione di Mirko Brunetti: "Mi destabilizza, perché lui è stato il primo che ha vissuto la casa da dentro. Se poi esce e cambia così rapidamente la sua opinione, questo mi spaventa ancor di più. E poi il modo di giocare che lui aveva con noi, è lo stesso che Giuseppe ha adesso nei vostri confronti". A lei, si è unita Perla Vatiero, che ha iniziato a nutrire il dubbio che Mirko abbia appreso qualcosa che le sfugge: "Non riesco a capire. Destabilizza pure me perché forse ci sono cose che io non vedo o di cui non mi accorgo".