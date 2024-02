Mirko Brunetti dopo l’incontro con Perla Vatiero al GF: “Ho ascoltato il mio cuore, mi sento libero” Mirko Brunetti rompe il silenzio sui social dopo l’incontro con Perla Vatiero andato in scena nella puntata del GF di ieri sera che ha segnato il loro ritorno di fiamma: “Mi sono rifugiato dietro alla razionalità, sono riuscito a spogliarmi delle mie paure e mi sono sentito libero, ascoltando il cuore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo la puntata del Grande Fratello di ieri segnata dal ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, l'ex concorrente ha rotto il silenzio sui social. I Perletti, così come sono stati soprannominati dai fan, hanno dato una nuova opportunità alla loro storia d'amore: "Mi sono sentito libero ascoltando il mio cuore", le prime parole dopo quanto andato in scena.

Le parole di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti dopo la puntata di ieri sera ha rotto il silenzio raccontando di aver voluto tutelare i suoi sentimenti prima di poter dar voce al suo cuore. Queste le sue parole scritte in una story su Instagram:

Mi sono preso i miei tempi e me li prenderò ancora. Ho tutelato ciò che avevo dentro e lo farò ancora. Ho rispettato me stesso, mi sono ascoltato con la pazienza di chi stavolta non voleva azzardare. Mi sono rifugiato dietro alla razionalità per proteggermi dalle situazioni e dal momento. Sono riuscito a spogliarmi delle mie paure, delle mie debolezze e finalmente mi sono sentito libero, ascoltando il cuore.

Il confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

"Si vedeva che tra di noi c’era tanta confusione, anche perché siamo distanti. Siamo riusciti a capire che il sentimento non è mai svanito" ha commentato Perla Vatiero nella puntata del GF ieri sera prima di baciare il suo (non più ex) fidanzato Mirko Brunetti. I due, dopo aver trascorso alcuni giorni insieme in tugurio, hanno ritrovato la loro serenità. "Sono stati tre giorni che mi hanno travolto completamente perché ho messo a nudo le mie debolezze e le mie insicurezze" – ha spiegato Mirko in passerella – "Per le sensazioni che ho sentito posso dire che è ancora amore". Perla ha poi confermato: "Ce lo siamo anche detti. L’unica certezza è che l’amore tra di noi non è mai finito". Dopo il confronto si sono baciati tra le urla dei fan: "Un legame così profondo non può non provare a darsi una seconda possibilità. Quando sto con Perla il tempo si ferma e un motivo c’è. Non ho mai accettato che fosse finita, in realtà. Ci siamo dati troppo", ha dichiarato lui commosso.