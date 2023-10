Minacce di morte e un sicario per ucciderla, la regina della tv lascia lo show: “Non posso più” La decisione di Holly Willoughby è arrivata dopo che un ex dipendente di Pizza Hut l’ha minacciata di morte e si trova attualmente sotto processo con l’accusa di aver ordito un rapimento e un assassinio proprio nei confronti della conduttrice.

Holly Willoughby lascia This Morning, la popolare trasmissione della ITV dopo 14 anni. È finita quindi, cinque mesi dopo l'addio del co-presentatore Philip Schofield, la storica epopea per il programma del mattino che ha reso famoso anche il nostrano chef Gino D'Acampo. La decisione della reginetta della televisione del mattino è arrivata dopo che un ex dipendente di Pizza Hut l'ha minacciata di morte e si trova attualmente sotto processo con l'accusa di aver ordito un rapimento e un assassinio proprio nei confronti della conduttrice.

L'addio di Holly Willoughby

Holly Willoughby ha espresso la sua gratitudine verso i suoi "meravigliosi spettatori" che "da anni sono fedeli e solidali" allo show. Il fatto di cronaca che ha convinto la conduttrice a lasciare la televisione per potersi dedicare alla salute personale e della sua famiglia è sconvolgente. Gavin Plumb è l'uomo di 36 anni, un ex dipendente di Pizza Hut, che si trova in custodia da una settimana con l'accusa di aver ordito un complotto di rapimento e omicidio proprio della presentatrice. Avrebbe presuntamente contattato un sicario negli Stati Uniti, prenotando per lui i voli. Una storia assurda.

Ho comunicato oggi a ITV che dopo 14 anni non tornerò più a This Morning. A tutti coloro che hanno lavorato nello show nel corso degli anni, grazie infinite. Questo è un addio così difficile, siete incredibili e sarò per sempre orgogliosa di ciò che abbiamo fatto insieme. Grazie a tutti in ITV per il supporto. A tutti gli ospiti che sono stati sul nostro divano, grazie. Ma soprattutto, grazie ai meravigliosi telespettatori. Siete stati così fedeli, così solidali e la compagnia migliore ogni giorno. Sento di dover prendere questa decisione per me e per la mia famiglia.

Chi è Holly Willoughby

Holly Willoughby è una delle conduttrici più amate del Regno Unito. Nella prima metà degli anni 2000 ha avviato la sua carriera come conduttrice di programmi per bambini, raggiungendo successo con Holly & Stephen's Saturday Showdown e riuscendo a vincere nel 2006 un BAFTA Children's Award. Ha presentato anche il format Dancing on the Ice, il Ballando con le stelle sul ghiaccio. Kevin Lygo, direttore generale di media e intrattenimento di ITV, ha commentato con tristezza la notizia dell'addio di Holly Willoughby: "Siamo tristi che Holly lasci This Morning, ma rispettiamo la sua decisione, che sappiamo sarà stata estremamente difficile per lei prendere".