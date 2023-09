Milo Infante chiede di ridurre Ore 14, cosa c’è dietro la richiesta del conduttore Il programma di Rai2, Ore 14, condotto da Milo Infante potrebbe essere ridotto e durare meno di un’ora. La richiesta pare sia stata avanzata dal conduttore all’azienda, per una precisa motivazione: la riduzione del corpo redazionale.

Ilaria Costabile

Tra le trasmissioni che si sono impresse nel day time di Rai2 c'è anche Ore 14, il talk dedicato all'informazione condotto da Milo Infante che, però, stando a quanto riportato da Davide Maggio, potrebbe subire dei cambiamenti nelle prossime settimane. Sembrerebbe, infatti, che sia stato proprio il giornalista ad avanzare delle richieste ai piani alti di Viale Mazzini, in merito alla durata del suo programma.

Il motivo dietro la richiesta di Milo Infante

Si parla, infatti, di una riduzione dell'orario di messa in onda, non più un'ora come da palinsesto bensì 50 minuti e il motivo sarebbe ancor più incredibile. La trasmissione stava macinando dei buoni risultati in termini di ascolti, già dallo scorso anno, per cui non si tratterebbe di tagli legati al seguito del programma da parte del pubblico, ma di una richiesta avanzata proprio dal conduttore a seguito di un importante mancanza di personale che possa lavorare al talk post prandiale di Rai2. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, infatti, sembrerebbe che la redazione di Ore 14 sia stata dimezzata: da otto persone che vi lavoravano adesso ce ne sarebbero 4. Poche, per mandare avanti un programma che si occupa di attualità tutti i giorni.

Cosa sarebbe successo in Rai

Ma quale sarebbe il motivo che ha spinto la Rai a ridurre il corpo redazionale? Sembrerebbe che l'azienda non abbia concesso tre "primi utilizzi" (con cui si intende persone che non hanno mai lavorato nella Tv pubblica), a questo si aggiunge che sarebbe stato anche negato un aumento, precedentemente promesso, che ha portato la risorsa in questione ad allontanarsi dal programma. Quando si verificano problemi di questo genere e si è quindi in sotto organico, la Rai mette in atto la cosiddetta "ricognizione", una pratica che prevede la chiamata di personale già impiegato in azienda che, quindi, possa lavorare anche ad un nuovo programma. Pare che siano state fatte ben due richieste di questo tipo, ma con esito negativo. Conseguenza, quindi, una diminuzione importante del personale che, quindi, avrebbe avuto delle ripercussioni sul programma, portando Infante a chiederne una riduzione oraria.