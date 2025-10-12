Milly Carlucci: “Ho provato a portare a Ballando Michelle Obama e Clinton, ma il sogno è Fabio Fazio”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Che Tempo Che Fa si conferma una zona franca della Tv dove non esistono logiche di scuderia, soprattutto per volti della Rai. Nella puntata di domenica 12 ottobre, ospite di Fabio Fazio è stata Milly Carlucci, volto storico del servizio pubblico che quest'anno festeggia le venti edizioni di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci a Che Tempo Che Fa

Carlucci ha raccontato a Fabio Fazio l'epopea del suo programma, nato 20 anni fa come una suggestione mentre si trovava in vacanza all'estero e notò in televisione lo storico format britannico cui Ballando con le Stelle si ispira: "Nel 2004 mi trovavo in Inghilterra, dove studiava mia figlia e c'era questo programma di professionisti che insegnavano a ballare (Strictly come dancing, ndr). Mi era venuta l'idea di mettere insieme i professionisti e i dilettanti. Inizialmente mi dissero che ero pazza. Poi è successo che per fortuna i direttori mi diedero fiducia, partimmo e fu un'esplosione".

Negli anni sono stati tantissimi i volti del mondo dello spettacolo e della politica che hanno accettato di partecipare al programma, anche solo per una notte. E tanti altri che Carlucci ha provato a portare in pista da ballo, senza tuttavia riuscire a convincerli, o addirittura ad agganciarli: "Ho mandato una mail, una volta, a Michelle Obama, non ho mai avuto riposta e mi ha un po' deluso. La inviai anche a Clinton, che mi rispose attraverso il suo entourage che gentilmente declinò".

L'invito a Fazio

Il desiderio di Milly Carlucci, tuttavia, resta uno e lo confessa proprio in occasione di questa prima volta sul Nove: "Da anni provo a convincere Fabio Fazio a venire". Il conduttore ci ha scherzato su, declinando senza il minimo dubbio: "Sarò andato in discoteca in vita mia meno di dieci volte e mi mimetizzavo con i divanetti. Mi piacerebbe tantissimo, ma non è per me".