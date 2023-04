Milena Miconi a Verissimo, si allenta l’isolamento intorno agli ex del Grande Fratello Vip Milena Miconi sarà ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di domenica 16 aprile. A seguire, anche Sonia Bruganelli potrebbe tornare nel salotto di Canale5. Si starebbe allentando il clima di isolamento intorno agli ex del GF Vip.

A cura di Stefania Rocco

Milena Miconi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di domenica 16 aprile. Il celebre volto del Bagaglino, reduce dall’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, è stata la prima ex protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini ad avere ottenuto l’ambito invito che le consentirà di partecipare alle registrazioni dello show, salotto elegante di Canale5. Secondo TvBlog, il clima di ostilità sorto intorno agli ex protagonisti del reality si starebbe alleggerendo.

Anche Sonia Bruganelli a Verissimo

Milena, prima (e, per il momento, unica) ex protagonista del GF Vip a partecipare a Verissimo dovrete essere seguita a breve da Sonia Bruganelli, opinionista della trasmissione. Al momento, la moglie di Paolo Bonolis si trova all’estero ma al rientro potrebbe sbarcare alla corte di Toffanin per un’intervista legata – anche – alla sua partecipazione al reality. Si tratterebbe, secondo TVBlog, si un modo per riprendere i contatti con il reality show di Canale5 che, a causa dell’atteggiamenti di alcuni concorrenti, aveva finito per incontrare la scure dell’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi, infastidito da alcuni degli eccessi consumatisi nella Casa di Cinecittà.

Quali altri ex GF Vip parteciperanno a Verissimo?

Milena Miconi, personaggio televisivo piacevole e mai sopra le righe, si è contraddistinta per l’eleganza che ha contrassegnato la sua partecipazione al GF Vip. È quindi comprensibile che sia proprio lei la prima a sbarcare a Verissimo. Ma quali altri personaggi la seguiranno? Per il momento, nemmeno la vincitrice Nikita Pelizon ha ricevuto un invito. Porte chiuse anche alle coppie di questa edizione. I Donnalisi, con la squalifica di Edoardo Donnamaria, potrebbero essersi definitivamente giocati la possibilità di un’intervista con Toffanin, a meno che la trasmissione non richiede la presenza della sola Antonella Fiordelisi. Nemmeno gli Oriele (Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli) ci sarebbero possibilità. Come Donnamaria, anche Daniele è stato squalificato in fretta e furia per avere tenuto atteggiamenti discutibili nella Casa. Una possibilità potrebbero averla Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, sebbene proprio il romano sia stato al centro di una serie di episodi che hanno costretto la produzione del reality show e il conduttore Alfonso Signorini a intervenire.