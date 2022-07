Mika stuzzica Andrea Delogu e Stefano De Martino: “Siete una bella coppia, nel senso romantico” Dopo una performance da Eurovision, Mika si lancia nelle improbabili vesti di Cupido e prova a unire Andrea Delogu e Stefano De Martino che, sì, sono davvero una bella coppia televisiva.

Mika grande protagonista al Tim Summer Hits. Dopo una performance da Eurovision, si lancia nelle improbabili vesti di Cupido e prova a unire Andrea Delogu e Stefano De Martino che, sì, sono davvero una bella coppia televisiva. Ma il cantante di "Grace Kelly" va oltre e precisa: "Io vedo bene anche in senso romantico". Dopo un po' di imbarazzo, Andrea Delogu e Stefano De Martino ringraziano, sorridono e vanno avanti. La serata è di quelle belle.

L'esibizione di Mika

Mika è arrivato tra i fuochi d'artificio sul palco di Roma e ha cantato "Relax, Take it Easy" per poi concludere la sua esibizione al pianoforte. La sua presenza scenica ha acceso la piazza: "Mai nella mia vita avrei pensato di fare un'esibizione simile e di questo tipo con il pianoforte. Solo con un pianoforte può suonare e cantare tutta Piazza del Popolo".

Il saluto a Stefano De Martino e Andrea Delogu

Il saluto a Stefano De Martino e Andrea Delogu è poi servito con una battuta giocosa che però alimenta il gossip: "Siete una bella coppia, ma lo dico in senso romantico". I due conduttori sorridono, ringraziano e vanno avanti.

Gli artisti della seconda serata

Questi sono gli artisti che si sono alternati sul palco portando le loro canzoni estive, nella seconda serata del Tim Summer Hits. Tra questi ci sono Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, Baby K, Biagio Antonacci, Boombdabash con Annalisa per la canzone "Tropicana" e Alessandra Amoroso. In collegamento dal backstage, Saverio Raimondo.

Aiello,

Alex,

Alessandra Amoroso,

Biagio Antonacci,

Malika Ayane,

Baby K,

Boomdabash e Annalisa,

Coez,

Francesco Gabbani,

Gaia,

Rocco, Hunt Elettra Lamborghini, Lola Indigo,

Lazza,

Mika,

Fabrizio Moro,

Nek,

Raf,

Francesco Renga,

Sangiovanni,

Tananai,

Valentina Parisse

Il Tim Summer Hits, per tipologia di serate e per cast artistico, ricorda molto il Festivalbar, tanto che molti spettatori lo hanno già paragonato alla popolare kermesse.