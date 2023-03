Micol preoccupata per il futuro con Tavassi: “Non so come sarà, mi fa paura. La mia vita è a Milano” Micol Incorvaia è preoccupata per il futuro con Edoardo Tavassi fuori dal GF Vip, dal momento che almeno all’inizio dovranno vivere una relazione a distanza: “Non so come sarà, sono un pò triste”. Lui è invece più sereno: “Le do le chiavi di casa, può venire a Roma quando vuole”.

A cura di Elisabetta Murina

Manca meno di una settimana alla fine del Grande Fratello Vip e i concorrenti non possono fare a meno di pensare al ritorno alla quotidianità. Micol Incorvaia, in particolare, è preoccupata sul futuro della sua relazione con Edoardo Tavassi, che almeno all'inizio sarà a distanza, visto che lui vive a Roma e lei a Milano.

Le preoccupazioni di Micol Incorvaia sul futuro con Edoardo

Riuniti a tavola per pranzo, Oriana Marzoli ha chiesto a Micol se avesse ansia per il futuro con Edoardo una volta fuori dal GF Vip. La ragazza è preoccupata per il fatto che all'inizio dovrà affrontare una relazione a distanza, vivendo in due città diverse: "Ansia no, tristezza sì, perché penso che passerò dal vederlo tutti i giorni a tre, quattro volte al mese, quando sarà possibile. Non so come sarà".

Tavassi è invece più sereno perché, pur non potendo lasciare Roma per motivi di lavoro, è disposto a mettere la sua casa a disposizione di Micol: "Lei può venire a Roma, le do le chiavi di casa, può rimanere fissa e fare quello che le pare". "Devo pensare a questa cosa, un pò mi fa paura, io ho tutta la mia vita a Milano", ha replicato la concorrente.

L'opinione di Tavassi sull'amore e le relazioni

In giardino con Oriana e Micol, Edoardo ha parlato della sua visione dell'amore e, in particolare, del segreto a suo parere per far durare a lungo una relazione. La chiave è la complicità e la voglia di sperimentare, provare sempre esperienze nuove: "Il rapporto è come una fiamma che bisogna tenere viva". In passato, il concorrente aveva raccontato delle sue precedenti relazioni, finite tutte perché le donne con cui stava erano diventate più amiche che partner: "Un giorno guardi l'altra persona e ti accorgi che siete più come fratelli".