Micol ad Affari Tuoi rinuncia a 20mila euro, rischia tutto alla Regione Fortunata e vince: il clamoroso finale

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 23 dicembre, Micol dalla Regione Valle d'Aosta: "Da Emaville, sono una poliziotta", ha raccontato la pacchista a Stefano De Martino e al pubblico di Rai1 prima di presentare in studio il suo accompagnatore, il marito Giuseppe. Micol, dopo una lunga partita contro il dottore Pasquale Romano, è tornata a casa con 100mila euro, premio vinto con la Regione Fortunata.

La partita di Micol ad Affari Tuoi

Buona partenza per Micol che con i primi sei tiri a disposizione ha eliminato dal tabellone 15mila euro, 0 euro e 500 euro, 100mila euro, 5 euro, 20 euro. Il dottore, allora, come prima offerta ha scelto 35mila euro, ma Micol ha deciso di tritare l'assegno senza neanche ragionare. Ha poi aperto i pacchi da 50 euro, 10 euro e 200mila euro, e il dottore ha proposto il cambio. Accettato il cambio, ha deciso di lasciare il 18 per il numero 3. Il suo ex pacco conteneva 30mila euro. Con gli altri due tiri a disposizione ha aperto il pacco da 75mila euro e quello contenente il pacco nero, dal valore di 50mila euro.

Il dottore ha offerto a Micol 20mila euro: "Voglio giocare, ringrazio il dottore ma rifiutiamo", le parole della pacchista prima di tritare il nuovo assegno. Aperto il pacco da 10mila euro, il dottore ha proposto il cambio, rifiutato. Con il tiro a disposizione, ha eliminato dal tabellone 100 euro e il dottore ha offerto 31mila euro, rifiutati. Subito dopo Micol ha aperto il pacco da 300mila euro, e per lei è tornata la proposta di cambio. Rifiutato il cambio, ha aperto il pacco contenente 1 euro, poi quello da 50mila euro, rimanendo con soli 20mila euro in gioco.

Il finale di Micol che torna a casa con 100mila euro

Il dottore ha offerto 5mila euro: "Arrivati a questo punto, direi di continuare a giocare" ha commentato Micol prima di tritare l'assegno e aprire il pacco contenente 200 euro. Rimasta sul finale con Gennarino e 20mila euro, ha preferito rischiare tutto alla Regione Fortunata. Il suo pacco contenenva 20mila euro. "Ho trascorso la mia infanzia in Calabria, d'estate, e quindi scelgo la Calabria" ha dichiarato Micol per il premio da 100mila euro. Per quello da 50mila euro ha scelto, invece, Valle d'Aosta. "Pensavo di avere Gennarino nel pacco, è un gioco e bisogna giocare" ha raccontato prima di scoprire il suo finale. Micol e il marito sono tornati a casa con 100mila euro.