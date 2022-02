Michelle Hunziker e Ambra Angiolini sugli sbagli: “Vomito fuori dalla mia vita le persone sbagliate” A Michelle Impossibile la conduttrice fresca di separazione da Tomaso Trussardi e Ambra Angiolini lontana da Allegri dallo scorso anno si lasciano andare ad un emozionante discorso al femminile sugli sbagli, che oggi sanno accogliere con tenerezza, comprensione e anche un pizzico di ironia.

A cura di Giulia Turco

Michelle Hunziker torna protagonista della prima serata di Canale 5. Dopo l’esordio col botto insieme ad Eros Ramazzotti sul palco, per la seconda puntata la conduttrice di Michelle Impossibile ha portato un altro pezzo di vita importante, invitando la mamma Ineke. Non è mancato il riferimento alla separazione da Tomaso Trussardi, della quale ha parlato apertamente confidandosi a milioni di spettatori, e ha affrontato un discorso tutto al femminile sugli sbagli, in coppia con Ambra Angiolini.

Cos'è ha detto Michelle Hunziker su Tommaso Trussardi

Michelle Hunziker sta per accogliere sul palco Massimo Ranieri pronto a duettare con lei sulle note de La stagione dell’amore di Battiatiato. Prima però la conduttrice ha voluto aprire una parentesi sulla sua idea di amore, mettendo in chiaro lo stato sentimentale che sta attraversando, pur senza citare mai il suo ex compagno in maniera esplicita. "In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Penso spesso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno”, racconta al suo pubblico.

Un attimo dopo però mi trovo ad affrontare un momento particolare. Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile. L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa. E comunque sono stati dieci anni intendi che mi hanno regalato Sole e Celeste.

Il discorso sugli sbagli con Ambra Angiolini

Michelle e Ambra si lasciano andare ad un momento tutto al femminile, un discorso sugli sbagli che hanno fatto nelle loro vite, che oggi sanno accogliere con tenerezza, comprensione e anche un pizzico di ironia. "Quando iniziai a lavorare un agente del mondo dello spettacolo mi rifiutò dicendo che avevo il polpaccio grosso. Oggi ho capito che non avevo sbagliato lavoro, ma avevo sbagliato persona", racconta Michelle. il turno di Ambra: "Ho fatto l’amore per la prima volta con l’uomo sbagliato. Mi diceva che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Ho iniziato a vomitare, così sono diventata bulimica. Oggi vomito le persone sbagliate fuori dalla mia vita". È un botta e risposta, le due donne si passano la palla. "Ho subito violenze fisiche, verbali e psicologiche, ho sbagliato ad accettarlo. Oggi aiuto gli altri a non commettere lo stesso errore", dice Michelle e poi ancora: "Io ho due ex mariti…". Angiolini, che la scorsa estate si è separata da Massimiliano Allegri incalza ironica: " Io ho visto te e non mi sono sposata infatti". Per chiudere: "Tu sei una palette e le palette non può spegnere le nostre paiettes".