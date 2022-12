“Mi sento tanto bene grazie a lui”, Antonella parla dei sentimenti per Edoardo Donnamaria al GF Vip “Sto molto bene grazie a lui”, Antonella Fiordelisi ha parlato dei sentimenti che prova nei confronti di Edoardo Donnamaria nella puntata del 19 dicembre del Grande Fratello Vip. Anche per il compagno è lo stesso, che ha capito quanto tiene a lei dopo averla quasi persa.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto modo di parlare ancora una volta dei forti sentimenti che provano uno nei confronti dell'altra. Durante la puntata del 19 dicembre del Grande Fratello Vip, i due concorrenti hanno ripercorso con Alfonso Signorini quanto accaduto tra loro nell'ultima settimana, dalla decisione (non definitiva) di lasciarsi alla pace ritrovata.

La situazione attuale tra Edoardo e Antonella

"Come state messi adesso?", ha chiesto Signorini alla coppia per cercare di capire a che punto fosse ora il loro rapporto. "Parlando con me stesso ho sempre sperato che non finisse qua", ha esordito Edoardo, ricordando il momento in cui aveva deciso di fare un passo indietro da Antonella. I suoi sentimenti nei confronti della coinquilina sono però troppo forti per lasciarsi tutto alle spalle:

Antonella non ti dà sicurezza, non posso essere sicuro. Alfonso mi hai fatto pensare tu tanto. Perché rovinare un sentimento così forte per delle sciocchezze che si possono risolvere, sia da parte mia che sua?

La risposta di Antonella alle parole di Edoardo

Signorini ha poi chiesto anche ad Antonella cosa prova nei confronti di Eodardo e come siano cambiate le cose tra loro in queste settimane:

Mi sento tanto bene grazie a lui. La cosa che mi ha colpito è che mi evitata per paura di stare male. A volte si preferisce chiudere tutto per paura di soffrire. La cosa che mi ha fato fastidio è che l'ho visto ridere mentre ci evitavamo.

"Se si soffre entrambi non ci si è mai lasciati", ha concluso Alfonso Signorini riguardo alla loro storia d'amore che, tra alti e bassi, sembra destinata a non finire ma, anzi, a continuare sempre più forte.