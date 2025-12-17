Melania ad Affari Tuoi: “Sono venuta qui per portare dei soldi a casa”, ma perde tutto sul finale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 17 dicembre, Melania della Regione Toscana. Dalla provincia di Pisa, lavora come impiegata amministrativa e convive con il suo compagno: ha giocato contro il dottore accompagnata dal fratello gemello Andrea. "Siamo gemelli nati in due giorni diversi. Mamma è stata brava ha partorito con il naturale. Noi eravamo in due sacche diverse. Ha partorito Andrea intorno a mezzanotte meno dieci, e io ho dovuto aspettare. Sono nata a mezzanotte e 15. Lui è stato registrato il giorno prima di me,", hanno raccontato prima di dare il via alla partita. Melania e Andrea, dopo una sfortunatissima partita, sono tornati a casa con 100 euro.

La partita di Melania ad Affari Tuoi

La partita di Melania non è partita col botto: con i primi sei tiri a disposizione, ha eliminato dal tabellone 1 euro, 300mila euro, 200mila euro, 50 euro, 20mila euro e 500 euro. Il dottore, allora, le ha proposto il cambio. "Ho una sensazione che mi spinge a cambiare" ha dichiarato Melania prima di lasciare il suo 18, per il numero 7. Nel suo, c'erano 0 euro. Subito dopo ha aperto il pacco da 20 euro, poi quello contenente 50mila euro.

Il dottore le ha offerto 20mila euro: "Non mi bastano, rifiuto", ha dichiarato Melania prima di tritare l'assegno e aprire il pacco da 75mila euro, poi quello da 10 euro e da 200 euro. Per lei è arrivata la proposta di cambio, o tre tiri. "Questo pacco me lo sono andata a prendere. Che scelta difficile, lo rifiuto", ha commentato la pacchista. Con i tre tiri a disposizione ha eliminato dal tabellone 5 euro, 30mila euro e 100mila euro. Il dottore ha offerto 5mila euro. "Sono venuta qui per portare a casa dei soldi e fare un viaggio con la mia famiglia. Siamo tre figli, due genitori, con questi soldi non andiamo da nessuna parte. Dovrei lasciare qualcuno a casa, ma o tutti o nessuno. Rifiuto", le parole prima di tritare l'assegno.

Il finale di Melania che torna a casa con 100 euro

Eliminati 15mila euro, 10mila euro e Gennarino, Melania è arrivata in finale con il pacco nero e 100 euro. E il dottore ha proposto cambio. "Questo pacco, il 7, l'ho scelto perché nonna che ci ha lasciato un anno fa era nata il 25, e 5+2 fa 7. Io sono andata al provino e avevo il numero 52, e fa sempre 7. Nonna ci ha cresciuti, ci ha voluto un gran bene, penso che questo sia quello che nonna voleva per noi. L'11 è la data di nascita di nostra sorella, l'altro pezzo di cuore che manca. Io non avevo il coraggio di aprirlo perché ho pensato magari ci aiuta. Ora che si fa?", ha dichiarato Melania prima di rifiutare l'offerta. La pacchista e suo fratello sono tornati a casa con 100 euro. Nel pacco nero c'erano 75mila euro.