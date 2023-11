Megan Ria e Maddalena Svevi a Pechino Express 2024: lo spoiler nella foto del cast durante il viaggio Una foto diffusa nel gruppo Telegram “Pechino Express” rivela uno spoiler che riguarda il cast di Pechino Express 2024. Alle 8 coppie già annunciate potrebbe essersene aggiunta un’altra: lo spoiler mostra Maddalena Svevi e Megan Ria, ex allieve di Amici, tra i concorrenti con lo zaino da viaggio.

A cura di Gaia Martino

Il viaggio di Pechino Express 2024 è già cominciato. Il programma in arrivo il prossimo anno su Sky e in streaming su NOW, condotto da Costantino Della Gherardesca e Fru dei The Jackal, avrebbe dato il benvenuto nel cast a due nuove donne. Il gruppo Telegram "Pechino Express" ha reso pubblico uno spoiler, documentato con foto, che riguarda i concorrenti: alle 8 coppie se ne sarebbe aggiunta una nona formata da Megan Ria e Maddalena Svevi, ex allieve di Amici.

La foto spoiler di Pechino Express 2024

"Attenzione spoiler" recita il messaggio condiviso dal gruppo "Pechino Express" nel gruppo Telegram. Le foto rese pubbliche mostrano i concorrenti della nuova edizione del programma davanti a conduttori e telecamere. Con loro ci sono anche Megan Ria e Maddalena Svevi, ballerine ed ex allieve di Amici di Maria de Filippi. Avendo il tradizionale zaino rosso davanti ai loro piedi, potrebbero essersi aggiunte come coppia, dunque, e potrebbero gareggiare d'ora in avanti con gli altri concorrenti.

Foto da Telegram, gruppo "Pechino Express"

Le coppie di Pechino Express 2024: il cast

Il viaggio di Pechino Express 2024 quest'anno si svolgerà tra India, Borneo malese e Cambogia. Le coppie percorreranno la "Rotta del Dragone" che snoda la sua coda dal Vietnam, del nord fra verdi risaie e vivissime culture dalla storia antica, attraversando la natura magica e le città ricche di spiritualità del Laos e infine concluderanno il proprio viaggio fra mare, templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka. I concorrenti annunciati prima dell'inizio del viaggio:

Fabio ed Eleonora Canessa

Massimiliano e Damiano Carrara

Artem e Antonio Orefice

Paolo Cevoli e Elisabetta Garuffi

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

A loro, stando alle foto spoiler, si sarebbero aggiunte Maddalena Svevi e Megan Ria. Si attendono conferme ufficiali dal programma.