“Mediaset supera la Rai”, ma il servizio pubblico smentisce: “Vinciamo da inizio anno” Dopo gli entusiasmi di Mediaset per aver superato la Rai per la prima volta dopo 18 anni nel mese di ottobre, arriva la risposta dell’azienda di servizio pubblico che rivendica i suoi successi.

A cura di Andrea Parrella

A poche ore dalla conferenza stampa in cui Mediaset ha rivendicato il primato di ascolti nel mese di ottobre, è la Rai a rispondere con un comunicato che enumera i risultati raggiunti dall'azienda negli ultimi mesi e rivendica il primato sull'intera annata. “I dati Auditel dall’inizio dell’anno fino allo scorso 31 ottobre per la Prima serata evidenziano per tutti i canali Rai – scrive l'azienda – ben il 37,3% di share contro il 35,9% del secondo gruppo televisivo". Il comunicato prosegue così:

Anche sull’intera giornata rimane il predominio dei canali Rai con il 36,2% contro il 35,4% del secondo gruppo. Il predominio appare ancora maggiore se si fa riferimento alle reti generaliste. Sempre con riferimento ai primi dieci mesi dell’anno in corso, in Prima serata, lo share delle tre reti Rai (Rai1, Rai2 e Rai3) è pari al 31,5% contro il 25,7% delle tre reti del gruppo concorrente. Anche nell’intera giornata è evidente il vantaggio delle reti Rai: complessivamente il 29,6% di share contro il 25,3%”.

Due analisi differenti e diversamente interessate. Se Mediaset ha infatti isolato il dato della mensilità di ottobre, durante la quale ha effettivamente raccolto un dato aggregato di tutti i canali superiore a Rai, l'azienda di servizio pubblico allarga l’orizzonte temporale e rimarca i dati del successo in prima serata: “Il netto predominio delle reti generaliste Rai è evidente anche nella stagione in corso (dati dall’11 settembre al 31 ottobre) con un totale per le tre reti pari, in Prima serata, al 31,7% di share contro il 26,9% e per l’intera giornata al 30,6% a fronte del 27,1%. Nello stesso periodo Rai1 si conferma leader tra tutti i canali televisivi con il 20,6% di share in Prima serata contro il 16,5 del secondo classificato. La leadership rimane anche per l’Intera giornata con il 19,1%”.

I numeri ostentati da Mediaset facevano invece riferimento a un risultato che non arrivava da 18 anni, emerso da un'analisi dello Studio Frasi riportata giorni fa dal Sole 24 Ore: con il 37,97% di Mediaset contro il 37,19% di Rai, le reti del Biscione sono risultate le più viste nel giorno medio per quel che riguarda il mese di ottobre 2022.