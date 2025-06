video suggerito

Mediaset commemora Berlusconi: "Caro Presidente, il tempo vola" nel secondo anniversario dalla morte Mediaset commemora Silvio Berlusconi a due anni dalla scomparsa con "Caro Presidente, il tempo vola", speciale in simulcast il 12 giugno. Toni Capuozzo ripercorre vita e eredità del Cavaliere.

Due anni dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, l'azienda di Cologno Monzese si prepara a onorare la memoria del suo fondatore con uno speciale televisivo che promette di toccare le corde più intime della storia contemporanea italiana. Il 12 giugno andrà in onda in prima serata e in simultanea sulle reti Mediaset principali lo speciale "Caro Presidente, il tempo vola".

Un omaggio che attraversa il tempo

Il programma non sarà il solito tributo commemorativo. Lo speciale, che andrà in onda giovedì 12 giugno alle 20.40 in simultanea su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24, si propone di costruire un ponte ideale tra passato e presente, interrogandosi su cosa avrebbe pensato il Cavaliere degli eventi che hanno caratterizzato questi due anni senza di lui. La firma di Toni Capuozzo, giornalista che ha saputo raccontare la storia con occhio attento e partecipe, insieme alla regia di Roberto Burchielli, garantisce un approccio narrativo che promette di evitare l'agiografia, quanto il suo opposto.

Il ricordo di Berlusconi nei due anni senza di lui

L'aspetto più intrigante dello speciale risiede nella sua struttura narrativa. Gli autori hanno scelto di immaginare le reazioni di Berlusconi ai principali accadimenti politici e sociali che hanno segnato l'Italia dal giugno 2023 a oggi. Un esercizio di memoria attiva che trasforma il ricordo in dialogo vivente con l'attualità. Lo speciale si propone quindi di attraversare i due anni trascorsi dalla scomparsa del Cavaliere, immaginando cosa avrebbe pensato o detto sui principali fatti che hanno segnato la politica e l'attualità del Paese. Un approccio che intreccia memoria privata e riflessioni pubbliche, mantenendo vivo il dialogo con una figura che ha profondamente influenzato la storia italiana contemporanea.

La cornice emotiva dello speciale si regge su due momenti simbolici: l'abbraccio tra Toni Capuozzo e Pier Silvio Berlusconi il 14 giugno 2023, giorno dei funerali, allo Studio 20 di Cologno Monzese, e quello dell'11 giugno 2025, durante la commemorazione con dipendenti e collaboratori al Campus Mediaset.