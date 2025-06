video suggerito

Silvio Berlusconi nel ricordo della figlia Barbara: "Tra noi un legame profondo. Si arrabbiò per il mio piercing alla lingua" Barbara Berlusconi ricorda il padre a due anni dalla morte. Di lui serba l'immagine di un uomo "fiducioso nella vita": "Non era sempre facile stargli accanto perché chi gli stava vicino doveva entrare nel suo mondo ed era un mondo complesso".

A cura di Daniela Seclì

Barbara Berlusconi ricorda il padre Silvio Berlusconi in un'intervista. Era il 12 giugno 2023 quando arrivò la notizia della morte del leader di Forza Italia. Ha ripercorso l'intenso legame con il padre e ha ricordato quella volta che lo fece arrabbiare. Di lui serba l'immagine di un uomo dal "grandissimo entusiasmo e estremamente fiducioso nella vita".

Barbara Berlusconi e la "responsabilità" del suo cognome

Barbara Berlusconi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. La quarantenne ha ricordato il padre Silvio Berlusconi come un uomo che credeva nei sogni ed era pronto a inseguirli con determinazione: "Riusciva a vedere possibilità dove gli altri vedevano limiti e ci credeva così tanto che alla fine li convinceva". Con lui condivideva un "legame profondo":

Un rapporto fatto di complicità e di tanta dolcezza. Non era sempre facile stargli accanto perché chi gli stava vicino doveva entrare nel suo mondo ed era un mondo complesso. Ma per me è sempre stato un punto di riferimento.

Barbara Berlusconi ha riconosciuto che avere un cognome come il suo non è sempre facile: "Più che un peso era ed è una responsabilità. Portare il cognome Berlusconi significa essere costantemente osservati, giudicati. Ho imparato a viverlo con orgoglio”.

Quella volta che fece arrabbiare il padre

Barbara Berlusconi ha ricordato quel gesto che fece arrabbiare suo padre: “Quando mi sono fatta il piercing alla lingua“. Dopo aver parlato dei ruoli che ha avuto nella dirigenza del Milan, ha precisato di non vedere il suo futuro nello sport né tanto meno in politica. Non seguirà, dunque, le orme di suo padre: "No, non mi ci vedo. Sono orientata e proiettata su altro”. In occasione dell'anniversario della morte di Silvio Berlusconi, Mediaset lo ricorderà con lo speciale “Caro Presidente, il tempo vola”, in onda in simulcast il 12 giugno, che ripercorre la vita del Cavaliere.