Francesca Pascale e la prima notte con Silvio Berlusconi: "Mi guardò perplesso e disse: 'Potrei essere tuo nonno'" Francesca Pascale racconta in un'intervista la prima notte d'amore con Silvio Berlusconi ad Arcore. Fu lei a baciarlo per primo mentre guardavano insieme la televisione: "Gli dissi 'ti desidero'. Lui mi guardò perplesso, ma non mi lasciai incantare".

A cura di Sara Leombruno

Francesca Pascale racconta in un'intervista la prima notte d'amore con Silvio Berlusconi ad Arcore. Fu lei a baciarlo per primo mentre guardavano insieme la televisione: "Gli dissi ‘ti desidero'. Lui mi guardò perplesso, ‘potrei essere tuo padre, forse tuo nonno'. Non mi lasciai incantare".

La prima notte d'amore con Silvio Berlusconi

Nel corso dell'ospitata a Storie di Donne al Bivio con Monica Setta, la politica ha anche svelato alcuni retroscena sulla storia d'amore con Silvio Berlusconi. A baciarlo fu lei per prima in una serata che trascorsero insieme ad Arcore a guardare la televisione: "Gli dissi ‘ti desidero'. Lui mi guardò perplesso, ‘potrei essere tuo padre forse tuo nonno'. Non mi lasciai incantare e passammo la nostra prima appassionata notte d'amore". Il mattino seguente trovò un brillante "ma soprattutto un uomo che voleva stare con me, capirmi, curare perfino le ferite del cuore provocate da mio padre nella mia infanzia. Giocavamo ed eravamo complici".

Pascale ha confessato di essere sempre stata molto gelosa del Cavaliere: "Lui buttava fuoco sulla mia furia disseminando casa di biglietti dove scriveva ‘Cara Sofia stanotte Francesca non ci sarà e starò con te'. Facevo scenate e lui ridendo, ma non capisci che Sofia non esiste? Ti prendo in giro". Poi, il toccante momento vissuto poco prima della sua scomparsa: "Era in fin di vita, mi strinse a se dicendomi ‘Sono contenta che lo ami, ma proteggiti'".

La frecciata a Roberto Vannacci e Mario Adinolfi

Nel corso dell'intervista ha spaziato tra vari argomenti. Tra questi, non ha risparmiato una stoccata ad alcuni suoi avversari politici, come Mario Adinolfi, Roberto Vannacci e Simone Pillon: "Li porterei su un'isola deserta, ma poi li lascerei lì e tornerei solo con due donne, Michela Murgia e Samantha Cristoforetti". E sull'ex compagna Paola Turci: "Non c'è bisogno di dire nulla. Se non sei in un posto felice è meglio andartene. Non è facile. Io ci sono riuscita perché mi sono ispirata a una donna che stimo e mi dà grande forza, Marina Berlusconi".