Mediaset anticipa il ritorno di Pio e Amedeo in prima serata, Felicissima Sera in onda dal 24 marzo Lo show di prima serata di Pio e Amedeo tornerà in primavera ma, stando a quanto apprende Fanpage.it, la data d’inizio potrebbe essere anticipata da aprile – come indicato nei listini Mediaset – a mercoledì 24 marzo.

A cura di Andrea Parrella

La prima stagione di Felicissima Sera è stata, volente o nolente, un successo. Non solo perché lo show in prima serata di Pio e Amedeo ha portato a casa ascolti molto interessanti, ma anche per il dibattito scaturito da prese di posizione e gag dei due comici pugliesi, che si sono rivelate particolarmente divisive. Mediaset aveva annunciato il ritorno del programma per questa stagione, in primavera inoltrata.

Fanpage.it è in grado di anticiparvi che la partenza di Felicissima Sera è prevista per il prossimo venerdì 24 marzo, in anticipo rispetto a quanto indicato dai listini di Publitalia riferiti ai mesi di aprile e maggio, e anche in un giorno diverso. La concessionaria pubblicitaria di Mediaset indica infatti i mercoledì di aprile come il giorno di messa in onda del programma. Non è stato ancora definito il numero di puntate della seconda edizione di Felicissima Sera, rispetto alle tre puntate della prima edizione di due anni fa. Per Pio e Amedeo si tratta di un ritorno allo show in prima serata dopo che lo scorso autunno erano tornati con il loro Emigratis, sempre in prima serata su Canale 5.

Lo show, due anni fa, aveva alimentato enormi polemiche, in particolare per monologo sul politicamente corretto e l'importanza di distinguere l'intenzione con cui si pronunciano le parole, dalle parole stesse (come "Ne*ro" e "ri***ione"). I due comici avevano commentato la vicenda poche settimane dopo la bufera: