Mediaset acquisisce il marchio Zelig: “La comicità italiana avrà un futuro importante” Mossa dell’azienda di Cologno Monzese, che blinda Zelig legandolo indissolubilmente al gruppo Mediaset, evidentemente intenzionato a investire nella comicità nei prossimi anni.

A cura di Andrea Parrella

Se c'erano dubbi sulla prosecuzione di Zelig nei prossimi anni dopo il ritorno amarcord, arriva una notizia interessante alla vigilia dell'ultima puntata stagionale del programma, il meglio di in onda mercoledì 30 novembre su Canale 5. Il marchio “Zelig” entra infatti nel Gruppo Mediaset in seguito allo storico rapporto di collaborazione che va avanti da quasi 25 anni.

Zelig è certamente uno dei punti di riferimento nel panorama televisivo e teatrale comico italiano, ha rappresentato e rappresenta tutt'ora uno standard per quel e ha trovato in Mediaset un porto sicuro per continuare a rinnovare i successi, tornando con grande favore da parte del pubblico alla fine dello scorso anno, dopo alcune stagioni di stop.

Cosa significa che Mediaset compra Zelig

Mediaset ha reso nota una comunicazione in cui spiega i dettagli del nuovo accordo, in cui si legge che l'azienda di Cologno Monzese "diventerà titolare del marchio Zelig e di tutti i diritti di sfruttamento dell’archivio, delle produzioni tv e dei siti web, mentre i fondatori Gino Vignali, Michele Mozzati e Giancarlo Bozzo continueranno a gestire l’attività teatrale. Con Zelig, Mediaset ha l’obiettivo di creare contenuti per la tv e per le property web del Gruppo. In più, vuole rafforzare la più grande fucina di talenti italiani e sviluppare la ricerca dei protagonisti del futuro della comicità, anche grazie alla continua collaborazione con i fondatori".

Le parole di Berlusconi

Parole di soddisfazione per l'accordo da parte di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset: "Zelig è un grande valore, uno dei simboli più noti e più amati dell’intrattenimento italiano. Per noi è importante che continui a esistere e a crescere. E siamo certi che grazie alla forza delle nostre reti e all’eccellente creatività dei fondatori, il simbolo della comicità italiana avrà un futuro importante". Quindi le parole dei fondatori di Zelig Gino Vignali, Michele Mozzati e Giancarlo Bozzo: "Esprimiamo la nostra soddisfazione di fondatori di Zelig per l'ingresso in Mediaset, il Gruppo che ha fatto crescere il nostro marchio negli ultimi 25 anni, dalla prima trasmissione tv del 1996 a oggi. Siamo inoltre felici di poter continuare a gestire il teatro di Milano, fornire la creatività legata al marchio e mantenere la direzione artistica di Zelig".