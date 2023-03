Maurizio tradisce la moglie ma sono le figlie Maria e Francesca a punirlo a C’è posta per te Maurizio non riesce a recuperare il rapporto con le figlie Maria e Francesca nonostante l’intervento di C’è posta per te. Entrambe le ragazze non gli perdonano di avere tradito la madre, sebbene il tradimento non le riguardi.

A cura di Stefania Rocco

Maurizio chiama C'è posta per te per recuperare il rapporto con le figlie Maria e Francesca che hanno deciso di allontanarsi da lui dopo avere scoperto che il padre tradiva la madre. Proprio la madre, dopo avere scoperto i messaggi in cui il marito la tradiva, ha raccontato alle figlie cosa fosse accaduto. Dopo un primo litigio seguito alla scoperta del tradimento, Maurizio decide di restare a casa per provare a recuperare il rapporto con la moglie. Quando si rende conto che è ormai deteriorato, decide di andare via di casa per vivere insieme alla sua nuova compagna. Durante i funerali della madre, Maurizio racconta di avere urlato contro entrambe le figlie ed è a quel punto che i rapporti tra loro terminano. Una volta in studio, l'appello che rivolge alle figlie è sentito, è quello di un uomo che le conosce entrambe ce che le ama dal profondo del cuore. "Siete adulte e ho sbagliato a non dirvelo ma sono umano. Sappiate che vi amo, siete la mia vita e lo sarete sempre".

L'appello di Maurizio alle figlie

Maurizio spende belle parole per la moglie, non vuole che le figlie di allontanino da lei: "Io non voglio mettervi contro la vostra madre. Sono in difficoltà perché le voglio bene. Ma sono vostro padre, che volete fare di me?". L'uomo non riesce a trattenere le lacrime, sa di avere sbagliato con il tradimento e le bugie raccontate ma spera di essere perdonato. Maria racconta un altro episodio: "Ha sbagliato anche con me. Mi ha detto che mi considerava morta perché non ero venuta a darti le condoglianze. Ma non me ne avevi dato il tempo". "Che cosa volete fare con i miei nipoti? Perché volete far mancare a un nipote l'affetto di suo nonno? Dovevo vedere mio nipote in un bar, ma perché? Non ho ucciso nessuno", chiede ancora in lacrime Maurizio. Francesca prende la parola: "Nostra madre ci lascia libere ma un po' ci sembrerebbe di tradirla facendo pace con papà". Maria De Filippi prova a perorare la causa di Maurizio: "Ha un carattere forte, non credo gli faccia piacere piangere qua davanti a tutti. Penso anche che voglia bene a vostra madre".

Maria e Francesca chiudono la busta

Le due ragazze sembrano però non riuscire a perdonare il padre. Entrambe confermano di volergli bene ma non riescono a superare il dolore inflitto alla madre. "Vi spiace che mamma soffra e lo capisco ma che stia male io non vi interessa?", chiede Maurizio alle figlie che stanno per chiudergli la busta. Maria, la maggiore tra le due, vorrebbe aprire la busta ma è combattuta, teme di tradire la madre e la sorella. Entrambe le ragazze decidono di chiudere la busta. Non se la sentono di perdonare, entrambe hanno bisogno di tempo. Maurizio perde la pazienza, si chiede come facciano le figlie a chiudere la busta considerato l'affetto che li lega. Maria e Francesca lasciano lo studio. Sarà il tempo, probabilmente, a sistemare le cose.