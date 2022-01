Mattino Cinque, Francesco Vecchi si spazientisce con la sua autrice: “Se vuoi parlo con te” Francesco Vecchi si è spazientito nel corso della puntata di Mattino Cinque, trasmessa giovedì 6 gennaio. Il conduttore stava tentando di completare un discorso sul super green pass, ma un’autrice – nel tentativo di suggerirgli cosa dire – lo ha mandato in confusione.

A cura di Daniela Seclì

Francesco Vecchi si è spazientito nel corso della puntata di Mattino Cinque trasmessa giovedì 6 gennaio. Il giornalista stava esponendo i dettagli del nuovo decreto Covid varato dal Governo, che prevede tra le altre cose l'obbligo vaccinale per gli over 50. Mentre tentava di esporre i punti salienti, Vecchi è andato in confusione.

Francesco Vecchi fa il punto sul Super Green Pass

Per gli over 50, non sarà più sufficiente un tampone negativo per ottenere il green pass. Occorrerà dimostrare di essere guariti dal Covid o di aver fatto il vaccino. Vecchi ha spiegato: "Chi ha 50 anni o più e non si vaccina, non solo paga la sanzione di 100 euro se viene fermato e non possiede il green pass, ma anche sul lavoro se non possiede il super green pass viene ritenuto assente ingiustificato". Dunque, alla sanzione, si aggiunge anche la perdita dello stipendio e un'ulteriore sanzione che va da 600 a 1500 euro.

Vecchi in confusione, rimprovera l'autrice

Vecchi, poi ha proseguito: "Come nel caso del green pass, quando fu introdotto, si…si. Si conserva il posto di lavoro, non viene licenziato…". Il conduttore è apparso in confusione, mentre tentava presumibilmente di fare un paragone con le precedenti disposizioni riguardanti l'uso del green pass sul posto di lavoro. Poi si è spazientito e, rivolgendo lo sguardo dietro le quinte, ha detto:

"Niki scusa una cosa, sto parlando con Flaminia, se vuoi parlo con te. La mia autrice mi sta ripetendo tutto quello che dici tu".

La linea è passata, poi, alla giornalista Flaminia Belfiore che in collegamento ha spiegato come sia stato esteso l'uso del green pass anche ad attività come parrucchieri, estetiste, centri commerciali, uffici postali. Senza tampone, insomma, è possibile accedere ad attività limitatissime che si riducono ai negozi di alimentari e alla farmacia.