Super Green Pass a lavoro obbligatorio per gli over 50, Cdm approva il nuovo decreto Il Super Green Pass diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori over 50: è quanto ha stabilito il Consiglio dei ministri per far fronte alla quarta ondata di contagi e impedire che gli ospedali vadano in sofferenza.

A cura di Annalisa Girardi

Super Green Pass obbligatorio sul lavoro, sia nel pubblico che nel privato, per tutti gli over 50. È quanto ha stabilito il governo per far fronte all'impennata dei contagi e proteggere così la categoria più vulnerabile che rischierebbe la malattia severa o il decesso in caso di infezione. Proprio questo avrebbe sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, già in cabina di regia. Si tratta di una decisione che nelle ultime ore ha ricevuto anche il supporto dei tecnici del Comitato tecnico scientifico. Le nuove regole saranno introdotte dal 15 febbraio, in modo da permettere a chi non l'abbia ancora fatto di vaccinarsi.

I lavoratori over 50 che non esibiranno il Super Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati. Conserveranno comunque il loro posto di lavoro fino alla presentazione della Certificazione Covid rafforzata, ma non oltre il 15 giugno 2022 senza conseguenze disciplinari. Per tutti gli over 50 che non lavorino, comunque, è previsto l'obbligo vaccinale. Insomma, gli over 50 potranno recarsi a lavoro solo con la Certificazione Covid rafforzata, ottenibile con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi ha più di 50 anni e non ha un lavoro, invece, sarà sottoposto all'obbligo vaccinale.

Inizialmente, dopo la cabina di regia di questo pomeriggio, si era parlato della possibilità di estendere il Super Green Pass anche a una serie di altre attività, come gli uffici pubblici o i servizi alla persona. Su questo, però, la Lega si era duramente opposta. Alla fine è arrivata la mediazione: per questi luoghi basterà esibire la Certificazione Covid base, cioè quella ottenibile anche con un tampone negativo.