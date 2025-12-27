Mattia ad Affari Tuoi ascolta il consiglio della sorella e non cambia il suo pacco, quanto ha portato a casa

Protagonista della puntata di sabato 27 dicembre è Mattia da Bologna, soprannominato Tonio Cartonio, che per lavoro organizza eventi per bambini. Ad accompagnarlo c'è Silvia, la sua fidanzata originaria di Jesi, che fa la cardiologa. Il pacco di Gennarino questa sera vale 1000 euro.

I primi tiri portano via tutti pacchi rossi

La partita inizia con i consueti sei tiri, il primo lo chiama Silvia e li porta in Sicilia, ma vanno via 75mila euro, il secondo tiro lo sceglie Mattia e si dirige in Piemonte dove trova il Pacco Nero che fortunatamente conteneva solo 100 euro. Silvia chiama le Marche, ma ha beccato i 100mila euro. Il prossimo tiro è per la Basilicata che ha un pacco da 30mila euro, dopo aver provato "a sentire" i pacchi di fronte a lui, Mattia deve fare i conti con una perdita importante, vanno via i 200mila euro. Ultimo tiro per la coppia, che chiama il Molise e fortunatamente becca il primo pacco blu della serata, che contiene 100 euro.

Il Dottore fa tirare Mattia altre sei volte

Il dottore fa arrivare la sua chiamata e propone sei tiri con una prima offerta che equivale a 14 mila euro. La coppia rifiuta e tentano l'impresa dei sei tiri. La prima chiamata è per la Liguria, in cui trova 5 euro, il tiro successivo è per la Sardegna e finalmente ci sono zero euro, chiamano quindi la Calabria e trovano 10mila euro. Silvia sceglie la Campania e al suo interno vi trova 20mila euro. Mancano solo pochi tiri per superare questa fase e uno degli ultimi tiri porta via solo 500 euro, Mattia chiude questa manche chiamando la Toscana in cui c'è Gennarino.

Mattia e Silvia trovano una sfilza di pacchi blu

La chiamata del Dottore non mette in crisi Mattia e Silvia che rifiutano 20mila euro e provano a fare un tiro, chiamando l'Abruzzo in cui trovano 1 euro. Il Dottore offre 26mila euro e i due dopo averci pensato un po' tentano nuovamente la fortuna. "Trovami il pacco da 50 euro" chiede De Martino assecondando la richiesta della coppia che gli aveva proposto di aiutarli, Mattia chiama la Lombardia e trova 10 euro. Il Dottore propone un cambio alla coppia, che ha pescato il 16, ma Mattia sembra restio: "Mia sorella dice che nel 16 ci sono sempre i soldi, magari stiamo a sentirla per una volta?" e infatti rifiutano. I due puntano al Trentino Alto Adige e trovano 50 euro.

Mattia vince 50mila euro

Ora, però, il dottore chiede loro di fare una proposta e i due immaginano di chiedere 150mila euro, essendoci 300mila ancora in tabellone. Il dottore non cede e propone 30mila euro per un tiro, ma Mattia e Silvia tentano la sorte fino all'ultimo e scelgono il Veneto, in cui trovano 200 euro. L'offerta successiva è da 35mila euro per un tiro, rifiutano anche stavolta e temporeggiano su quale numero tirare e chiamano il Lazio, che avevano 300mila euro. Ovviamente l'offerta del Dottore scende drasticamente e arriva a 10mila euro, ma i due non cedono e con l'ultimo tiro trovano 20 euro. Il dottore propone il cambio, è rimasto il numero 9: "È il giorno del mio compleanno, mi piace, ma per lo stesso ragionamento di prima non lo cambio" dice Mattia ragionando ad alta voce. La coppia riesce a vincere 50mila euyro