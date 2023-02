Matthias De Donà difende la sorella Giaele e attacca Cristina Quaranta: “Veramente ridicola” Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Cristina Quaranta ha attaccato Giaele De Donà spiegando di aver visto suo marito, Bradford Beck, con sette donne nel suo ristorante. In difesa della ragazza è intervenuto il fratello Matthias De Donà: “Sei ridicola e hai fatto dei commenti inopportuni e fuori luogo”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Matthias De Donà difende la sorella Giaele dalle accuse di Cristina Quaranta. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, l'ex concorrente ha parlato del marito della ragazza, Bradford Beck, dicendo di averlo visto a cena con sette donne e facendo così scoppiare un'accesa discussione. Ora il 19enne è intervenuto per fare chiarezza.

Le parole di Matthias De Donà

Con alcune storie su Instagram, Matthias De Donà ha spiegato come sono andate le cose tra Cristina Quaranta e Bradford Beck, marito di Giaele. Il ragazzo ritiene che le frasi della ex concorrente siano a dir poco ridicole e decisamente inopportune perché non corrispondono a verità:

Volevo dirti che sei ridicola e, veramente, hai fatto dei commenti inopportuni e fuori luogo. Prendertela con una ragazza ventenne, con cui ce l'hai ormai da quattro mesi, per una storia che sai benissimo come è successa, sai dove e in che occasione perché in quella serata c'ero anche io. Tirarlo fuori mesi e mesi dopo è veramente una cosa inopportuna. Fare certe insinuazioni del tipo "straccia la carta, ti ricordi il pin?", lo trovo veramente ridicolo da una persona della tua età. Non ti preoccupare, io sto già intervenendo […]

Cosa è successo tra Cristina Quaranta e Giaele De Donà

Nel corso dell'ultima diretta del GF Vip, Alfonso Signorini ha chiesto a Cristina Quaranta di informare Giaele riguardo a suo marito. L'ex concorrente ha detto: "Suo marito è venuto a cena nel ristorante in cui lavoro, era con due uomini e sette donne". La Vippona ha commentato: "Non è che ci sono rimasta male, però dopo tutti questi mesi vorrei che venisse qui a trovarmi". Poi lo scontro è diventato più acceso e Cristina Quaranta ha attaccato Giaele: "Non ti ho mai sentito parlare di lui in quattro mesi quindi… Te lo ricordi ancora il pin della carta di credito? non servirà più a nulla secondo me, puoi anche stracciarla“.