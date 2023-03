Matteo Diamante difende Nikita: “Al GF ho visto le cattiverie che subisce, mi crollava davanti” Dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Matteo Diamante ha scelto di difendere Nikita Pelizon, spiegando di aver visto con i suoi occhi cosa deve sopportare quotidianamente: “Gente che confabula contro di lei, insulti e piccole cattiverie di ogni tipo”. Poi ha precisato: “Una donna meravigliosa”

A cura di Elisabetta Murina

Matteo Diamante è appena uscito dal Grande Fratello Vip e, tornato sui suoi social, ha voluto prendere le difese della ex fidanzata Nikita Pelizon, con cui ha avuto l'opportunità di passare ancora del tempo. Via Instagram ha pubblicato un lungo messaggio facendo sapere di essere dalla sua parte e di aver capito

Le parole di Matteo Diamante in difesa di Nikita

Dopo aver passato alcune settimane nella casa del GF Vip insieme a Nikita, Matteo Diamante ha visto con i suoi occhi cosa la modella deve sopportare ogni giorno da parte degli altri coinquilini. E, in lungo messaggio su Instagram, ha scritto: "Gente che confabula contro di lei sotto le coperte o a microfoni spenti, insulti e piccole cattiverie di ogni tipo. Ho sentito chiamarla diversa solo perché crede negli angeli, emarginata solo perché è sempre positiva e felice".

L'ingresso dell'ex fidanzato ha aiutato Nikita a sfogarsi su quanto accadeva nella casa, perché ha trovato una spalla su cui poter contare, nonostante tra loro l'amore sia arrivato da tempo al capolinea e non ci sia stato un ritorno di fiamma:

Lei mi diceva sempre che il ruolo di vittima non le è mai piaciuto, ma psicologicamente è difficile stare in silenzio difronte a tutto questo, che era stanca e studia di quella cattiveria. Con il mo ingresso tutto è andato a calare ovviamente, ho scelto di prendermi il fango per lei o anche condividerlo, […] ma non vi nego che spesso mi crollava davanti e dovevo tirarla su. Ad oggi sono cinque mesi che ne subisce di ogni, sentirsi chiamare falsa solo perché dice la verità mi faceva sempre irritare, può piacere o non piacere ma rimanere pur sempre una donna e una persona meravigliosa punto.

Matteo Diamante e l'affetto per Nikita

Matteo Diamante, durante la sua breve esperienza nella casa del GF Vip, ha confermato di avere ancora un'attrazione per Nikita Pelizon, ma adesso non si sente pronto ad affrontare una relazione perché ha chiuso alcuni conti in sospeso: