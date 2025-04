Matilde Brandi urta un ballerino a Ne vedremo delle belle: “Levati, caz*o”, poi si scusa e chiede il taglio

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Durante la finale di Ne vedremo delle belle, Matilde Brandi, mentre si esibiva con la sua performance, nella sfida contro Pamela Prati, ha sgridato un ballerino che stava "intralciando" il suo percorso e con il quale si è scontrata per sbaglio. La showgirl ha interrotto il canto per pochi secondi per sfogarsi contro il ballerino: a fine esibizione, però, si è scusata raccontando a Carlo Conti l'accaduto.

Cosa è successo durante l'esibizione di Matilde Brandi

Mentre Matilde Brandi cantava e ballava sulle note di What a feeling e Maniac, ha erroneamente dato un pugno a un ballerino che le era vicino. La showgirl durante la performance ha urlato contro di lui "Levati ca**o", e tutti hanno potuto ascoltarla. Una volta terminata l'esibizione, si è scusata per quanto accaduto. "Mi dispiace, c'era il ragazzo. Ho un'età, ho detto così. Si può tagliare?" ha dichiarato spiegando a Carlo Conti cosa fosse successo. "Dai, è un piccolo incidente" ha commentato il conduttore, allora Mara Venier ha dichiarato: "Il bello della diretta. Chiediamo al ballerino come sta". De Sica, infine, ha aggiunto: "Sai quanto sarà contento il ballerino".

Carlo Conti ha chiesto al ballerino di raggiungerli sul palco per sapere come stesse: "Sto bene" ha commentato il giovane. "Non sapevo che fare, scusa" ha continuato la soubrette.

La sfida di Matilde Brandi vinta contro Pamela Prati

Dopo le esibizioni, Matilde Brandi e Pamela Prati hanno ascoltato i pareri dei giudici. Mara Venier è stata la prima a giudicare la sfida, ha così commentato: "Pamela ci ha messo impegno, canta meglio. Però Matilde è stata bravissima, io voto Matilde". Frank Matano ha poi aggiunto: "Ha cantato meglio Pamela, ma Matilde è stata più coinvolgente. Il mio voto va a Matilde". "Come va addosso ai ballerini lei, nessuno" ha scherzato De Sica. Anche le showgirl sul divano, eccetto Valeria Marini e Patrizia Pellegrini, hanno votato la loro collega Matilde Brandi: quest'ultima, quindi, ha vinto la prova.