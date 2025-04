video suggerito

Massimo Coppola abbandona "Il Bazar Atomico": "Con i fascisti non parlo" Lo storico volto di MTV interrompe l'intervista dopo un'ora di registrazione: "Mandala in onda perché sennò sono cazzi tuoi". Il conduttore Davide Francesco Sada pubblica tutto: "Il pensiero autentico non è mai comodo"

"Hai detto una cosa fascista e io coi fascisti non parlo". Sono state queste le ultime parole di Massimo Coppola al podcast Il Bazar Atomico di Davide Francesco Sada. Un'intervista conclusa bruscamente, una polemica sulle quote rosa, e una situazione diventata rapidamente incandescente. Massimo Coppola, regista, autore e storico conduttore di "Brand: new", programma sperimentale andato in onda negli anni 2000 su Mtv, ha deciso di alzarsi e andare via.

Un'intervista durata più di un ora ma sempre sul filo della tensione

La frattura si è consumata dopo oltre un'ora di conversazione che, fino a quel momento, era stata anche interessante benché sempre molto spigolosa, piena di tensione dato l'atteggiamento di Coppola. Il punto di rottura è arrivato quando Sada ha raccontato che un festival di podcast aveva rifiutato "Il Bazar Atomico" perché "intervistiamo troppe poche donne", aggiungendo poi: "un atteggiamento di questo tipo mi fa venire voglia di intervistarne ancora meno".

La reazione di Coppola

Questa affermazione ha provocato l'immediata reazione di Coppola che, senza mezzi termini, si è alzato dichiarando: "hai detto una cosa fascista e io coi fascisti non parlo". L'ospite ha poi lasciato lo studio, non senza prima intimare a Sada di mandare in onda l'intero episodio, compreso il momento della rottura: "Mandalo tutto in onda sennò sono cazzi tuoi". Il conduttore del podcast ha spiegato in una premessa: "Fino a che punto si può parlare senza essere fraintesi? Cos'è oggi davvero pericoloso da dire? E soprattutto: possiamo ancora sbagliare, o parliamo solo per non disturbare?".

Curiosamente, Massimo Coppola è quello che intervistò una giovanissima Giorgia Meloni, allora ventenne, nel format "Avere vent'anni".