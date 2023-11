Massimiliano Varrese contro Garibaldi “Ho le manie di protagonismo? Se voglio la scena me la prendo” Massimiliano Varrese è piuttosto infastidito dal fatto di non essere stato scelto come preferito della settimana. Sfogandosi con Vittorio Menozzi, critica l’atteggiamento di Garibaldi.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la puntata del Grande Fratello di lunedì 6 novembre, sembra che Massimiliano Varrese abbia patito il fatto di non essere stato scelto tra i preferiti della casa e l'atteggiamento di alcuni inquilini lo ha particolarmente infastidito. Parlando con Vittorio Menozzi, l'attore dà sfogo alle sue perplessità e prova a sondare il terreno valutando cosa pensino gli altri concorrenti, soprattutto dopo il suo avvicinamento con Beatrice Luzzi.

Lo sfogo di Massimiliano e il supporto di Vittorio

Vittorio parla chiaro e non ha timore di dire all'amico che il legame da lui instaurato con l'attrice è stato visto con una certa perplessità da parte degli altri: "Un po' ha fatto rumore questo cambiamento di equilibri, e un po' il fatto che quando succedono queste cose tu pensi alla malizia che possono aver messo questa persona nel recitare una parte per cambiare". Varrese non accoglie di buon grado questa considerazione e quindi dice la sua:

Questa cosa mi ferisce un po' capito? Allora dov'è la verità. Se uno sclera…Se io ho stima di te, dico o ma che succede, perché stai a sclerà? Non è che di dico stai a recità, per mettermi al centro dell'attenzione. Perché nell'ultima puntata…allora se la mia pensano che sia mania di protagonismo, adesso se mi girano le scatole, il protagonismo me lo prendo, perché me lo so prendere, però poi in scena ci vanno loro ad appararsi le cosine, questo. Oppure tutto il lavoro sottile che hanno fatto intorno in questi giorni.

Vittorio, quindi, lo supporta dicendogli: "Da questo punto di vista, a maggior ragione che me l'hai spiegata, son dalla tua, tanto che quando Giuseppe mi ha chiesto se tu recitavi, io gli ho detto secondo me no", per poi aggiungere

Con tutto quello che è successo a Max non ha bisogno di rimanere in prima linea, per poter sopravvivere in questo tipo di programma, punto due è la cosa più normale del mondo che si voglia chiedere a rappacificare una situazione, quando la tua vita è stata fatta di scontri, di problemi, di contrasti dal giorno zero.

Massimiliano Varrese contro Garibaldi

Varrese rincara la dose e attacca Giuseppe Garibaldi che, a suo avviso, avrebbe messo zizzania nel momento meno opportuno, in una situazione goliardica venutasi a creare con Rosy Chin: "Che poi con Rosy all'inizio era partita per scherzo, per gioco la discussione, anche stamattina era uno scherzo, poi si è inserito Mr Bean. Nei miei confronti non lo giustifico più, perché poi tornerei indietro e vorrei vedere se sarebbe successo", riferendosi alla pace tra l'operatore scolastico e Beatrice Luzzi.