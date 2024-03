Marisa Laurito confessa: “Fino a 50 anni ho guidato senza avere la patente” Marisa Laurito, ospite di Francesca Fialdini, racconta alcuni aneddoti della sua carriera e rivela anche di aver guidato per anni senza aver mai preso la patente, suscitando una certa sorpresa tra il pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ospite del programma di Francesca Fialdini, Da Noi..a Ruota Libera, Marisa Laurito si è raccontata rivelando anche aspetti inediti della sua vita. Donna di spettacolo, tra televisione, cinema e teatro, sta portando in scena uno spettacolo dal titolo "Vasame" e nei suoi racconti, anche del passato, ha fatto una confessione esilarante alla conduttrice.

Marisa Laurito e la confessione sulla patente

Marisa Laurito si racconta nello studio di Francesca Fialdini, parlando del suo nuovo progetto teatrale e durante la sua ospitata risponde anche ad un collegamento con Enzo Gragnaniello, con lei in scena che non esita a farle una raccomandazione: "Mi raccomando quando finiamo lo spettacolo vai più piano sull’autostrada, perché tu corri come una pazza". L'attrice per spiegare quanto dichiarato dall'amico e collega, rivela alla conduttrice un dettaglio relativo alle sue esperienze al volante:

Io devi sapere che adoro molto la libertà ed ho imparato a guidare la macchina a cinquant’anni. Io guidavo prima ma senza la patente. No, aspetta per l’amore di Dio guidavo con qualcuno affianco no perché altrimenti becco trecento multe. E non corro, corro come si può correre.

Il commento su Geolier a Sanremo

Durante l'ospitata, poi, la padrona di casa chiede alla sua ospite di regalarle un commento sulla presenza di Geolier a Sanremo, arrivato secondo dopo Angelina Mango, provando anche a spiegare la questione del dialetto utilizzato dal rapper napoletano e più volte contestato. A questo proposito, Laurito prende le difese del giovane cantante e afferma:

È una lingua che si evolve. Ed è ovvio che questi cantautori giovani parlano un linguaggio che è un’evoluzione. Io credo che lui abbia portato la sua storia che racconta in modo forte ed è molto seguito. Ha riempito quattro volte il teatro San Paolo e dunque è seguitissimo e bisogna prenderne atto. Poi può piacere o no ma è così.