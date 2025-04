video suggerito

Marina La Rosa dal Grande Fratello all’opinionismo politico: “Meloni va da Trump a leccargli…non posso dirlo in altro modo” Marina La Rosa attacca duramente Giorgia Meloni a È sempre Cartabianca: “Va a leccare le scarpe a Trump”. L’ex gieffina contro i dazi USA e invoca il distacco dall’America. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

"La Meloni va da Trump a leccargli…". Un'uscita decisamente forte quella di Marina La Rosa durante la puntata di "È sempre Cartabianca" andata in onda martedì 8 aprile. L'ex concorrente del primo storico Grande Fratello, ormai presenza fissa nel talk show politico di Bianca Berlinguer, ha preso di mira la premier Giorgia Meloni con parole che hanno acceso immediatamente la discussione in studio.

Dalla "gatta" del GF all'opinionista politica

La metamorfosi televisiva di Marina La Rosa è ormai completa. Da "gatta" del primo Grande Fratello, dove conquistò la fama nazionale con il suo carattere provocatorio e diretto, a opinionista politica pronta a scontrarsi con giornalisti del calibro di Mario Giordano e Maurizio Belpietro. Durante l'ultima puntata della trasmissione di Rete 4, l'ex gieffina ha tenuto testa ai due noti giornalisti, affrontando uno dei temi più caldi del momento: i dazi imposti dagli Stati Uniti e il rapporto dell'Italia con l'amministrazione Trump. L'intervento più discusso è stato proprio quello rivolto alla premier italiana: "Questi dazi sono un attacco contro tutta l'Europa. Macron la considera una scelta brutale, anche la Germania l'ha definito un attacco duro", ha esordito La Rosa, prima di sferrare il colpo più duro. "E abbiamo la Meloni che prende appuntamento la prossima settimana a leccargli… le scarpe, perché non posso dirlo in altro modo", ha proseguito, fermandosi un attimo prima di pronunciare un'espressione probabilmente più colorita.

Il distacco dall'America e le reazioni in studio

L'ex gieffina non si è fermata alla critica personale, ma ha anche espresso una precisa posizione di politica estera: "È il momento di staccarci dall'America". Un'affermazione che ha immediatamente sollevato reazioni in studio. Bianca Berlinguer, con il suo consueto pragmatismo, ha chiesto: "E ma come ci stacchiamo?". Più pungente Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, che ha replicato con un secco: "Paga lei?", mettendo in dubbio la fattibilità economica e geopolitica delle parole dell'ex gieffina.