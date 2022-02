Maria Paola Spina dopo aver chiuso con Leandro a C’è Posta Per Te ha ritrovato l’amore Dopo C’è Posta Per Te e la separazione da Leandro, in seguito i ripetuti tradimenti, Maria Paola Spina ha ritrovato il sorriso e l’amore tra le braccia di Francesco.

A cura di Gaia Martino

La storia di Maria Paola e Leandro raccontata a C'è Posta Per Te nella puntata di sabato ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di italiani. La sesta serata del people show ha registrato infatti ben oltre 5 milioni di spettatori netti per il 27.4% di share. Dopo l'esilarante intervento di Pio e Amedeo che hanno trasformato lo studio nel set di Gomorra, Maria De Filippi ha raccontato la storia dei due giovani di San Sebastiano al Vesuvio. Lei, tradita più volte dal fidanzato, ha deciso di non aprire la busta e quindi tornare a casa da sola. Leandro si era rivolto al programma per provare a riconquistarla ma l'incontro non è andato come desiderato: entrambi così hanno messo definitivamente un punto alla loro storia durata 11 anni. Stando a quanto raccontano sui loro profili social, entrambi hanno voltato pagina ed oggi il loro cuore batte per altri partner.

Maria Paola di C'è Posta è fidanzata con Francesco

Nelle ultime ore, dopo la messa in onda della puntata di sabato di C'è Posta Per Te, Maria Paola Spina ha aggiornato il suo profilo Instagram per rendere pubblica la sua nuova relazione. Dopo la delusione per i diversi tradimenti di Leandro, il suo ex, la giovane di San Sebastiano al Vesuvio ha ritrovato l'amore tra le braccia di un insegnante di tennis, Francesco Borrelli. Con un post su Instagram ha raccontato, attraverso immagini e mini clip, la sua nuova relazione: "Quei silenzi in realtà sono pieni di parole".

Leandro si consola con Grazia

Anche Leandro Ariosto, dopo il ‘no' di Maria Paola, si è messo l'anima in pace con un'altra donna. Dopo la puntata di C'è Posta Per Te, la nuova fidanzata Grazia D'Amico ha reso pubblica la love story su Facebook. La coppia però è insieme già dal novembre 2021, come testimoniano le foto pubblicate: la storia sarebbe cominciata dopo le registrazioni del programma che avvengono tra settembre e ottobre.