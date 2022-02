C’è posta per te 2022: Leandro Ariosto, l’ex di Maria Paola Spina si è fidanzato con un’altra Dopo aver incassato il no di Maria Paola in tv, Leandro si è messo l’anima in pace con un’altra donna.

La puntata di C'è posta per te di sabato 19 febbraio ha visto svettare tra tutte la storia di Maria Paola e Leandro. Lei, tradita più volte dal fidanzato, lui che ha provato a riconquistare la fiducia attraverso la mediazione di Maria De Filippi.

Il colpo di scena

Leandro si è beccato dalla signora della tv anche uno "stronzo" ma non è bastato. Maria Paola Spina, sospinta dall'altro lato dello schermo da milioni di donne che si sono riviste nella sua storia, ha detto no e ha chiuso la busta. This is the end, my friend. Anzi: "Il cuore solo a chi merita, ma a chi ci arriva dentro non in superficie", come ha scritto lei su Instagram. E questo cuore Leandro Ariosto, degno d'un dramma come il Negromante del suo omonimo decisamente più famoso Ludovico, lo ha trovato altrove. Ieri, mentre si consumava il dramma in differita, annunciava il fidanzamento ufficiale con una nuova ragazza: Grazia D'Amico. E fine della storia.

La puntata di C'è posta per te

La puntata di C'è posta per te del 19 febbraio è stata il solito successo di ascolti. Secondo i dati Auditel, la sesta puntata del people show condotto da Maria De Filippi ha realizzato ben 5.005.000 spettatori netti per il 27.4% di share, battendo così l'esordio di Affari Tuoi – Formato Famiglia che invece ha totalizzato 3.595.000 spettatori pari al 17.1% di share. Oltre alle storie comuni, a C'è posta per te ieri c'erano anche Salvatore Esposito e il duo comico Pio e Amedeo. I tre hanno improvvisato una sorta di set televisivo con il solito regista di pellicole trash, Pasquale Iannucci. La storia tirava in ballo Raoul Bova che aveva promesso, nel corso dello show Felicissima Sera, 8000 euro per finanziare la pellicola dello sgangherato regista. Alla fine, con una vera e propria colletta in stile Emigratis, sono arrivati alla cifra.