“Maria mi hai fatto ca*are sotto”, Dario e Albe ad Amici scoprono che nessuno dei due sarà eliminato Maria De Filippi annuncia che nessuno dei due sarà l’eliminato diretto, perché ci sarà una sola eliminazione a fine serata. Entrambi erano in lacrime, ma Albe alla notizia si sfoga scaldandosi con Maria.

A cura di Giulia Turco

Nessuna eliminazione diretta dopo la prima manche di Amici. Nella puntata del talent show in onda sabato 16 aprile, Maria de Filippi ha annunciato una lieve modifica nel regolamento, che prevede in genere due eliminazioni. Questa volta ci sarà un unico ballottaggio a tre, a fine serata. Il tutto però non senza un momento di ‘drama' per i ragazzi, che per un momento hanno pensato di veder uscire definitivamente uno tra Dario e Albe.

Albe si scalda con Maria de Filippi

I due ragazzi si trovano ad esibirsi per quella che credono essere l'ultima volta, per uno di loro. Ecco perché già prima di sapere il verdetto, Dario è stato preso da una crisi di pianto. Maria decide però di rivelare loro la verità sul verdetto solo una volta esibiti. "Volevo dirlo prima ma tu stavi mezzo piangendo e quindi non l’ho detto, volevo che mantenessi la stessa carica nella coreografia", ha spiegato. "Per questa puntata non ci saranno due eliminati. Alla fine il ballottaggio sarà a tre e non a due". Con grande sollievo, Albe si sfoga senza badare alla situazione: "Potevi dirlo prima Maria, mi fai c*are sotto, anch’io stavo piangendo", dice piuttosto infastidito dalla situazione.

Serena e Sissi piangono per i rispettivi amori

Un'eliminazione che avrebbe messo a dura prova la solidità del gruppo di allievi, essendo sia Albe che Dario due elementi cardine del talent show, sia dal punto di vista professionale che umano. Inoltre, si sarebbe creata una vera e propria spaccatura dal punto di vista sentimentale, perché Albe ha una relazione con Serena, mentre Sissi fa coppia con il ballerino Dario. Entrambe le ragazze, prima dell'annuncio di Maria, sono state immortalate dalle telecamere con le lacrime agli occhi, pensando che una delle due avrebbe ricevuto inevitabilmente la brutta notizia nel vedere uscire il proprio amato.