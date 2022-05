Maria De Filippi e la gaffe sulle “palle”: “Scusatemi, meglio sfere di cristallo” Durante la semifinale di Amici, Maria De Filippi – nel commentare la scenografia che accompagnava l’esibizione di Sissi – ha parlato di “palle”, poi si è corretta: “Scusatemi, meglio sfere di cristallo”.

A cura di Daniela Seclì

Quando Maria De Filippi fa una piccola gaffe o dice una parola fuori posto, i suoi tantissimi ammiratori vanno subito in visibilio. È successo anche durante la semifinale di Amici 2022, andata in onda sabato 7 maggio su Canale5, durante una sfida che vedeva protagonisti Sissi, all'anagrafe Silvia Cesana – poi proclamata prima finalista – e Luigi Strangis.

La gaffe di Maria De Filippi

Ma andiamo con ordine. Lorella Cuccarini ha proposto la sfida tra Sissi, che avrebbe cantato Dancing Queen e Luigi Strangis. Rudy Zerbi stava spiegando quale brano avrebbe intonato Luigi, ma Maria De Filippi lo ha fermato, spiegando che si sarebbe esibita prima Sissi: "Aspetta, tanto c'è l'esibizione di Sissi…dalle…dalle palle, capito". Indicando delle sfere appena disposte in studio. Mentre tutti ridevano, anche la conduttrice ha sorriso imbarazzata: "Scusatemi, sembrerebbe brutta come scenografia di accompagnamento di Sissi, però…sono delle sfere di cristallo. Ok? Meglio". Lorella Cuccarini, allora ha preso la parola: "Vogliamo dire che Sissi è stata un po' la nostra dancing queen in questa edizione di Amici e adesso la ascoltiamo in una versione davvero personale, di un brano famosissimo degli Abba, proprio Dancing Queen".

Sissi prima finalista, fa ballare anche Maria De Filippi

Mentre su Twitter in tanti ironizzavano sulle "palle" menzionate da Maria De Filippi, Sissi è riuscita a primeggiare nella manche che ha aperto la semifinale di Amici, ottenendo la possibilità di andare in finale. La sua versione di Dancing Queen è stata molto apprezzata, non solo da Maria De Filippi che ha tenuto il tempo per tutta l'esibizione, ma anche dalla giuria. Stash l'ha definita "singing queen": "Ha una precisione che ci spettina tutti, brava, brava, brava, brava". La cantante, sin dall'inizio, si è distinta per il suo innegabile talento. Non sorprende sia stata la prima a guadagnarsi un posto in finale.