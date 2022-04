Maria De Filippi ad Alessandra Celentano: “Vai cogl*onata, solo le tue coreografie sono impegnative” Al serale di Amici 2022, battibecco tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano. La conduttrice ha evidenziato una certa incoerenza da parte della maestra.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata del serale di Amici 2022, trasmessa sabato 30 aprile, Maria De Filippi ha detto la sua sull'abitudine di Alessandra Celentano di fare sembrare più impegnative le performance dei suoi allievi, rispetto a quelle degli altri concorrenti. La conduttrice ha ironizzato: "Michele deve affrontare una coreografia impegnativa? Strano. Michele con tutto il rispetto, lo sai che penso che tu sia bravissimo. Ogni tanto però Alessandra vai anche un po' cogl*onata". Celentano si è detta disposta a stare al gioco.

Il confronto tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano

Il punto di vista di Maria De Filippi è chiaro: "Ogni volta che balla Michele è una coreografia impegnativa, ogni volta che ballano gli altri è l'oratorio". Alessandra Celentano ha replicato: "Se mi vuoi cogl*onare va bene, ma per la coreografia che sta per fare Michele ci vuole molta preparazione, molta consapevolezza, molta tecnica. Basta guardare e si capisce". Michele Esposito si è esibito su un brano di Michael Jackson. Dopo la performance, Celentano ha punzecchiato Maria De Filippi: "Ora tu dimmi se io non ho ragione. Voglio che tu me lo dica qui, seduta stante. Voglio proprio saperlo".

De Filippi sottolinea una certa incoerenza da parte di Celentano

Maria De Filippi ha spiegato: "Io penso che Michele sia bravissimo, ma penso anche che quella sia una coreografia di Michael Jackson rivisitata da Alessandra Celentano". In sostanza, la conduttrice ritiene che Celentano, proprio come gli altri professori di Amici, adatti una coreografia alle caratteristiche del suo allievo e dunque, abbia messo Michele nelle condizioni di eseguire sul brano di Michael Jackson i passi tecnici su cui è impeccabile:

"Hai adattato una musica alle capacità di Michele. Spesso imputi agli altri di spostare le coreografie a seconda del proprio ballerino e io credo sia giusto, perché il compito del professore è esaltare il talento e le specificità del proprio allievo. Hai fatto bene a spostare una coreografia, mettendo tanti elementi tecnici di cui lui è capace. Tu ogni volta che balla lui dici che è impegnativo e invece per gli altri credi che non lo sia".

Alessandra Celentano ha tagliato corto: "Perché io lo penso" e Maria De Filippi ha replicato divertita: "Lo so, ti conosco".