Maria Concetta perde tutto ad Affari Tuoi: “Mio padre ha sbagliato”, il finale amaro della pacchista del Lazio Maria Concetta della Regione Lazio è volata alla Regione Fortunata di Affari Tuoi nella puntata di stasera dopo una partita sfortunata. Il finale, per lei, è stato ancora più amaro. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, giovedì 29 maggio 2025, Maria Concetta del Lazio. Proprietaria di un negozio di caffè, ha giocato accompagnata dal marito Marco. "Ci siamo conosciuti in un modo particolare, io correvo in bici e lei era la massaggiatrice. Sono operaio" ha raccontato lui prima di dare il via alla partita. La coppia è tornata a casa a mani vuote.

La partita di Maria Concetta del Lazio ad Affari Tuoi

I primi sei tiri di Maria Concetta hanno eliminato dal tabellone 20mila, 5 euro, 300mila, 20 euro, 500 euro, 15mila euro. Il dottore, allora, ha concluso la prima chiamata con l'offerta dal valore di 28mila euro. "Grazie, è stato gentile. Ma c'è una partita davanti, ce la godiamo?" ha commentato la pacchista prima di tritare l'offerta. Subito dopo ha pescato i pacchi contenenti 50 euro, i filetti di baccalà (pacco speciale dedicato alla Regione) e 100 euro. Allora il dottore ha proposto il cambio.

Maria Concetta ha deciso di rifiutare il cambio e proseguire la partita con il pacco numero 5. Subito dopo ha eliminato dal tabellone 200mila euro. Poi ancora 1 euro e 0 euro. Il dottore, allora, ha offerto di nuovo 28mila euro. "Rifiuto, grazie dottore" ha dichiarato la pacchista prima di tritare l'assegno. Con i due tiri a disposizione ha aperto i pacchi contenenti 30mila e 5mila euro. Il dottore "per la regola dell'alternanza" ha proposto il cambio: "Speravo di prendere questo numero, è stata una sorpresa. Quindi rifiuto". Subito dopo ha aperto il pacco contenente 75mila euro e il dottore ha proposto 20mila euro. "Sono tanti soldi, non tantissimi, però è una bella cifra. Ce ne sono ancora tante di cifre, voglio andare avanti. Giochiamo" ha commentato la pacchista prima di eliminare dal tabellone 100mila euro, la cifra più alta in gioco. Per Maria Concetta è arrivata la nuova proposta di cambio: "Voglio fare un altro tiro, rifiuto". Per lei il pubblico ha dato il via al mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu".

Il finale di Maria Concetta alla Regione Fortunata

Con il tiro a disposizione, Maria Concetta ha eliminato dal tabellone Gennarino, il cane mascotte del programma. Il dottore allora le ha offerto 15mila euro, ma la pacchista ha deciso di rifiutare l'assegno e tentare la fortuna.

Eliminati 50mila euro e rimasta con un solo rosso dal valore di 10mila euro, Maria Concetta ha annunciato la volontà di giocare alla Regione Fortunata. Nel suo pacco c'erano solo 200 euro. "Mio padre ha sbagliato, me l'aveva detto lui il 5, ci tenevo", le parole. Ha scelto la Regione Abruzzo per il premio da 100mila euro, ma non ha indovinato. Per i 50mila euro ha deciso di puntare sulla Sicilia. "Mi appartiene, mio padre è di giù, il mio cuore è giù", ha commentato prima della delusione. Maria Concetta e il marito sono tornati a casa a mani vuote.