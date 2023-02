Marcuzzi torna a Mediaset? Pier Silvio Berlusconi ci ride su: “Ultimo desiderio dell’azienda” Stando a quanto apprende Fanpage.it, le indiscrezioni su un possibile ritorno di Alessia Marcuzzi a Mediaset dopo l’addio del 2021 sarebbero del tutto infondate. Fonti vicine a Pier Silvio Berlusconi fanno sapere che si tratti dell’ultimo dei pensieri dell’azienda, che in questo momento è in eccedenza quanto a volti femminili.

A cura di Andrea Parrella

Da alcune ore si parla insistentemente dell'ipotesi di un ritorno di Alessia Marcuzzi a Mediaset. Ipotesi che a quanto pare vengono appartengono solo all'universo delle ipotesi, stando a quanto trapela da fonti Mediaset a Fanpage.it, Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto sapere che l'ipotesi Marcuzzi non è assolutamente in cima alle priorità. "È l’ultimo dei desideri aziendali", dice una fonte vicinissima all'amministratore delegato.

Nessuna ipotesi di un ritorno di Marcuzzi

La ragione di questo no sarebbe presto detta: "In una tv che non sa dove mettere le quote rosa già in conduzione, ci mancherebbe solo dover piazzare la Marcuzzi, già accompagnata all’uscita con tanti sorrisi nell’estate 2021". In effetti a Mediaset c'è abbondanza di volti femminili di punta: da De Filippi a Belen Rodriguéz, da D’Urso a Blasi, passando per Panicucci e Palombelli e ancora Gentili sul fronte informativo, in Mediaset c'è una condizione di overbooking.

Quel Boomerissima che non è piaciuto a Mediaset

I rapporti tra Marcuzzi e il biscione, apprendiamo, restano comunque ottimi, ma pare che le voci fatte circolare ad arte su un suo possibile ritorno a Cologno abbiano perso ogni consistenza dopo la sua performance nel programma Boomerissima, programma in cui Marcuzzi si è messa alla prova nel fare da ponte tra vecchie e nuove generazioni, riscuotendo anche un discreto successo di pubblico. Ruolo che, tuttavia, non sarebbe piaciuto molti ai piani alti di Cologno Monzese. Insomma, pare non ci siano margini per un ricongiungimento tra le parti e che nessuna delle due parti, al momento, sia interessata a questa ipotesi.

Alessia Marcuzzi è uscita dall'azienda nel 2021 dopo oltre 20 anni, è approdata in Rai dopo un anno sabbatico e nelle scorse settimane ha esordito su Rai2 con il suo Boomerissima, in prima serata, mentre durante il festival di Sanremo sarà con Fiorello nella versione notturna di Viva Rai 2.