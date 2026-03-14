Marco Venturini degli Studio3 a The Voice Generation con la famiglia: la moglie è l’ex di Amici

Marco Venturini si è presentato alle Blind Audition di The Voice Generation ieri sera, venerdì 13 marzo 2026, insieme alla sua famiglia. Il cantante degli Studio 3, boyband pop che ha avuto successo nella seconda metà degli anni Duemila con i brani Solo te e Forse un angelo, si è esibito con la moglie, ex di Amici Maddalena Malizia, e i due figli, Manuel e Mia di 12 e 9 anni, sulle note di Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. Un grande ritorno per i più nostalgici: i due volti già conosciuti dal pubblico televisivo hanno permesso che il sogno dei loro figli si realizzasse. Nel video di presentazione della famiglia, infatti, i due bambini hanno raccontato: "Ogni anno a Capodanno facciamo la lista dei desideri, tra questi c'era quello di partecipare a The Voice, e si è realizzato. Siamo contenti di fare questa cosa tutti insieme".

L'esibizione sulle note di Mamma Mia e il sì a Nek

La performance della famiglia Venturini ha convinto Nek e Arisa, giudici del programma, che si sono girati con le loro sedie, nella speranza di poterla inserire nella loro squadra. Il cantante e giudice del programma non ha nascosto la sua commozione, e si è complimentato con tutti e quattro: "Al di là della performance mi sono girato per vedere come fosse fatta questa famiglia. Vi trovo bellissimi. Mia mi ha fatto stringere il cuore, si è emozionata e non bisogna mai avere vergogna di emozionarsi. Hai dato inconsapevolmente un insegnamento gigantesco. A me siete piaciuti soprattutto per la vostra positività. Io desidererei tanto avervi con me, mi siete piaciuti molto". E Marco Venturini ha così annunciato la loro volontà di proseguire il percorso nel programma con lui: "Parto dal presupposto che la canzone con la quale io e lei ci siamo dati il primo bacio è La Notte. Arisa è anche l’artista preferita di mia figlia. Poi i miei genitori sono lucani e anche quelli di mia moglie. La Basilicata è nel cuore. Però dobbiamo fare una scelta comune a tutti e quattro, quindi abbiamo deciso di andare con Nek".

La moglie Maddalena Malizia è un'ex allieva di Amici

Anche Maddalena Malizia è un volto riconosciuto dal pubblico televisivo: nel 2009 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, tra i ballerini. Seguita da Steve La Chance, non riuscì ad accedere alla fase del Serale. Oggi canta e balla: su Instagram pubblica numerosi video delle esibizioni canore registrate insieme alla sua famiglia. Ha sposato Marco Venturini nel 2014.