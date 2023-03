Marco Mengoni a C’è posta per te per Monica e Marta: “L’amore è l’unico collante” Marco Mengoni è ospite di C’è posta per te per fare una sorpresa a Marco e Marta da parte di Monica, moglie e madre dell’uno e dell’altra. Nello studio di Maria De Filippi la versione live di Due vite, canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo.

A cura di Stefania Rocco

Monica chiede il supporto di C'è posta per te per fare una sorpresa al marito Marco e alla figlia Marta. Marco è stato il suo primo fidanzato. Aveva 14 anni quando lo ha conosciuto. La loro storia da ragazzini si è interrotta qualche anno dopo. In quel periodo da giovane single, Monica incontra un uomo del quale si innamora e resta incinta. Il fidanzato la lascia e non accetta la paternità per questo Monica, tornata sola, decide di far nascere lo stesso quella bambina e di crescerla da sola. Marco, che non l'aveva dimenticata, torna nella sua vita, le chiede di tornare insieme, si offre di crescere quella bambina non sua. Monica rifiuta per senso del dovere, non vuole caricarlo di un peso troppo grande. Ma lui, silenzioso, le resta accanto da amico, supportandola come possibile. Impiegherà anni a convincerla che quella responsabilità la desidera, che è pronto a fare da padre a Marta. Monica e Marco tornano insieme, crescono Marta e 9 anni fa nasce la loro seconda figlia che completa la loro figlia. Monica è a C'è posta per te per dire a suo marito e la figlia che li ama e ad aiutarla, in studio, c'è Marco Mengoni, il cantante preferito di Marta.

Monica a Marco e alla figlia Marta: "Voglio ringraziarvi"

Monica, di fronte alla busta che la divida dal marito e dalla figlia, prende la parola e li ringrazia: "Da tanto tempo vorrei dirvi grazie. Grazie a te Marta perché nonostante non sono riuscita a farti avere un'infanzia come tutti gli altri bambini, sei una donna meravigliosa e sono tanto orgogliosa di te. A te Marco voglio dirti grazie perché mi stai sempre accanto e stai accanto a Marta come un vero padre". Il suo è il ringraziamento sincero di chi sa di essere riuscita ad conquistare la famiglia che sognava.

Marco Mengoni: "La famiglia è dove c'è amore"

Marco Mengoni è la sorpresa di Marta. Il cantante entra in studio per abbracciare la figlia di Monica che da sempre è sua fan. "La vostra vita è la rivelazione che l'unico collante della famiglia è l'amore. Non c'è altro. Ne parlo spesso nelle mie canzoni. Ho sentito fortissimo questo trasporto, mi ero preparato tanti discorsi da dirvi e ovviamente non ne farò nemmeno uno. Sono molto felice di essere qui questa sera perché siete proprio degli esempi per tutti, ho l'aspirazione di far parte di un nucleo così forte". Dopo i regali di rito, Mengoni dedica a Monica, Marco e Marta la canzone "Due vite" con la quale ha vinto il Festival di Sanremo 2023.