Marcella Bella si sfoga: “A Ballando mi hanno tolto entusiasmo, mi hanno fatto sentire come se fossi vecchia”

Marcella Bella è tornata a parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle durante l’intervista con Mara Venier a Domenica In, mostrando tutto il dispiacere per come si è sentita trattata nel programma di Milly Carlucci. La cantante, che aveva accettato la sfida televisiva con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, ha raccontato che le critiche ricevute dai giudici l’hanno ferita profondamente, fino a toglierle la leggerezza con cui aveva iniziato.

Le parole di Marcella Bella

“Ero partita piena di energia, ma certi commenti mi hanno spento”, ha confidato a Mara Venier, che l’ha subito incoraggiata ricordandole quanto fosse apparsa radiosa nella prima puntata. “Mi hanno fatto sentire come se fossi vecchia e non potessi fare certe cose, dall’alzare la gamba ad avere i vestiti corti. È un messaggio bruttissimo, perché cosa avranno pensato le donne della nostra età?”, ha aggiunto l’artista, spiegando come le parole pronunciate in studio possano avere un peso anche fuori dal programma.

Marcella Bella a Ballando con le Stelle

Le tensioni sono nate fin dall’inizio. Prima alcuni commenti sul suo abbigliamento, poi la frase di Fabio Canino che, scusandosi in seguito, l’aveva paragonata “a quelle donne europee che viaggiavano in Sud America in cerca di bei ragazzi come Chiquito”. Una battuta che non è piaciuta a Marcella, né al suo compagno di ballo. “Non capisco perché una donna della giuria non faccia altro che provocarmi. Deve rispettare le donne e non offenderle. Mi ha tolto entusiasmo”, ha raccontato, riferendosi a Selvaggia Lucarelli.

Il commento di Chiquito

In studio, la conversazione si è spostata poi su Chiquito, il ballerino professionista che balla al fianco della cantante. Senza polemizzare, l’insegnante ha preferito parlare con emozione del momento felice che sta vivendo: “È successo da pochi giorni. Sono diventato papà, il miglior regalo di compleanno perché è nato proprio quando sono nato io. Si chiama Justin Michael”. Il piccolo è venuto alla luce alla vigilia della puntata di Ballando, e Chiquito ha partecipato alla diretta con il cuore pieno di gioia. Ha poi difeso Marcella Bella, respingendo ogni critica sulla sua sensualità in pista: “Balla come una di 30 anni. Essere sexy alla sua età non è volgarità, è semplicemente ballo. E il ballo non ha età”.