Marcella Bella commossa: “Quando mio fratello Gianni ha avuto un ictus, il mondo è crollato. Non volevo più cantare”

A Ballando con le Stelle Marcella Bella ha dedicato la coreografia al fratello maggiore Gianni, colpito da un ictus alcuni anni fa. Commossa, ha raccontato: “Mi è crollato il mondo addosso, per me è stato una figura paterna. Per parecchio tempo non ho più voluto cantare”.

Marcella Bella ha deciso di tentare il ripescaggio a Ballando con le Stelle con un brano che ha per lei un forte significato emotivo. La concorrente si è messa in gioco con una rumba dedicata al fratello maggiore Gianni, parte fondamentale della sua vita e della sua carriera, colpito da un ictus nel 2010.

Gianni Bella è stato una figura paterna per la sorella, come ha raccontato Marcella prima di scendere in pista nella puntata del 6 dicembre: "Mi ha fatto anche da papà, mi ha protetto come artista e come sorella". Grazie a lui e alla sua musica, la carriera della cantante è cresciuta sempre di più, facendola diventare un artista di riferimento nel panorama italiano. All'improvviso però tutto è cambiato, come ha ricordato la concorrente con gli occhi lucidi per l'emozione: "Quando lui ha avuto un ictus, il mondo mi è crollato addosso. Non ho capito più niente, faccio ancora fatica a ricordare quei momenti. Non riuscivo a muovermi, a camminare". Per Bella, tutto il resto è passato immediatamente in secondo piano: "Per parecchio tempo non ho voluto cantare, non mi importava più niente della mia carriera. Piangevo di nascosto perché volevo dargli forza e speranza".

"Quando finalmente si è rimesso in piedi e ha fatto i primi passi ero emozionata, però purtroppo questa cosa non gli ha permesso più di parlare come prima", ha concluso la cantante.

L'esibizione di Marcella Bella dedicata al fratello ha emozionato molto la concorrente, che ha ammesso: "Ho avuto un black out, ho rivissuto quei momenti". Tuttavia, i giudici si sono soffermati anche sulla parte tecnica, che non è stata del tutto convincente. Tranne nel caso di Guillermo Mariotto, che ha fatto una rivelazione e ha ricordato quella volta in cui commentò il vestito di Bella: "A me hai fatto sesso, sei stato un diamante qua dentro. Sono in disaccordo con la giuria, a me il sentimento è arrivato tutto".