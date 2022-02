Manuel Bortuzzo pronto a tutto per amore di Lulù: l’appello al Grande Fratello Vip L’amore di Manuel Bortuzzo per Lulù Hailé Selassié non si è affievolito una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Il nuotatore non vede l’ora di ricongiungersi alla sua fidanzata.

A cura di Daniela Seclì

Manuel Bortuzzo ha avuto modo di rivedere Lulù Hailé Selassié nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nel giorno di San Valentino. Il nuotatore, in una diretta Instagram, ha risposto ad alcune domande e si è detto disponibile a qualsiasi cosa, per amore della principessa etiope. Poi, ha rivolto un appello agli autori del Grande Fratello Vip.

L'emozione di Manuel Bortuzzo quando ha rivisto Lulù

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 14 febbraio, Manuel Bortuzzo ha sorpreso Lulù Hailé Selassié con una serie di regali: una lettera carica di parole romantiche, delle rose e un enorme orso di peluche, che Lulù Hailé Selassié ha fatto fatica a sollevare. Poi, ha incontrato la sua fidanzata in giardino e le ha fatto sapere che fuori da quelle quattro mura, la aspetta una vita bellissima insieme. Nella diretta Instagram, Manuel Bortuzzo ha spiegato:

"La sorpresa è stata bellissima. Ho provato in tutti i modi a trattenermi, perché non è così facile. Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso o finiva male, quindi non potevo assolutamente. Dovevo darle un po' di carica e farle capire che tutto va bene".

Manuel vuole tornare nella casa del GF Vip

Manuel Bortuzzo, poi, ha svelato di avere fatto un appello agli autori del Grande Fratello Vip. Il nuotatore ha chiesto di poter fare la quarantena per trascorrere alcuni giorni in compagnia della sua fidanzata: "Ho fatto un'intervista con CasaChi, dove abbiamo fatto un appello per farmi fare la quarantena per entrare. Quindi vediamo cosa si può fare, io sono disponibile a tutto per lei". Di certo, Lulù Hailé Selassié sarebbe felicissima di poterlo riabbracciare. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la sua richiesta verrà accolta. Dato che mai come in questa edizione chiunque entra ed esce dalla casa, non c'è motivo per pensare a un rifiuto.