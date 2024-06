video suggerito

Luisella Costamagna al posto di Bortone, la giornalista smentisce: “Falsità sul mio conto” Luisella Costamagna tirata in ballo nella vicenda Bortone, con un articolo secondo cui sarà lei a sostituire la giornalista alla domenica sera. Con un post ha protestato: “Al momento nel mio presente e futuro c’è solo Tango”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

È una Luisella Costamagna agguerrita quella che protesta per essere stata tirata in ballo nella vicenda più calda della Rai, legata ai palinsesti per la prossima stagione e, in particolare, al "nodo" Serena Bortone, con il programma della conduttrice di Rai3 "Che sarà" che pare in bilico e che, stando alle ultime indiscrezione sarebbe destinato a un dimezzamento, perdendo il giorno della domenica e proseguendo solo al sabato.

Costamagna alla domenica al posto di Bortone, le parole della giornalista

Proprio in relazione alla domenica, Costamagna è stata chiamata in causa da un articolo di Repubblica secondo cui ai prossimi palinsesti Rai dovrebbe essere annunciato che lo spazio dell'access della domenica sera di Rai3 tolto a Bortone sarebbe destinato a finire nelle sue mani. Nell'articolo la giornalista di Repubblica Giovanna Vitale si parla di una vicinanza di Costamagna al Movimento 5 Stelle e dell'aspirazione di Luisella Costamagna nella scorsa stagione a condurre Linea Notte. Programma, quest'ultimo, che è stato in realtà affidato a Monica Giandotti, mentre Costamagna ha iniziato l'avventura di Tango, in onda su Rai2.

Il nodo di Rai3 per la prossima stagione

A smentire questa ricostruzione ci ha pensato la stessa Costamagna, che ha pubblicato sui social una nota in cui, sostanzialmente contesta all'articolo di contenere falsità. Queste le sue parole: "Ho detto pubblicamente di non essere mai stata interessata a Linea Notte e che nel mio presente e futuro al momento c'è solo Tango. Programma di cui sono felicissima e che, al contrario di quanto dice Vitale, ha avuto un trend in crescita, arrivando a puntare con il 6% di share, nonostante una collocazione difficile […] Questo è quanto dovevo di fronte a un simile tasso di disinformazione".

Nessun riferimento di Costamagna allo spazio della domenica sera e al presunto avvicendamento con Serena Bortone. A questo punto saranno i palinsesti Rai presentati a luglio a Napoli a svelare se il dimezzamento di Bortone sarà effettivo oppure no e a chi verrà eventualmente affidato lo spazio della domenica sera che precede Report.