video suggerito

“C’abbiamo già tanti problemi”, la reazione di Serena Bortone con Ranucci dopo le parole di Sergio La battuta di Sigfrido Ranucci sui sondaggi elettorali mette in imbarazzo Serena Bortone: “Ora in diretta, così? No, c’abbiamo già tanti problemi…”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutti i riflettori sono stati puntati sulla puntata del 9 giugno di Chesarà…, penultima settimana prima della chiusura stagionale del programma condotto da Serena Bortone. Non soltanto perché la giornata di sabato 8 e di domenica 9 sono le fatidiche giornate segnate dal silenzio elettorale, ma soprattutto perché sono queste le prime puntate che seguono alle dichiarazioni dell'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, il quale ha smentito le notizie sul presunto dimezzamento della presenza della conduttrice al prossimo anno e ha anche detto che la conduttrice "andava licenziata".

Che cosa ha detto Sigfrido Ranucci a Serena Bortone

Possiamo immaginare quanto sia surriscaldata l'aria nello studio della trasmissione e, in questo scenario, ci ha pensato Sigfrido Ranucci a fare una battuta durante il consueto spazio che Serena Bortone dedica alle anticipazioni di Report. Nel parlare di sondaggi elettorali, commentando della loro falsa attendibilità, proprio Sigfrido Ranucci stuzzica la conduttrice di Chesarà…: "Potremmo farli anche noi i sondaggi". La replica della Bortone: "Ora in diretta, così? È finita…c'abbiamo già tanti problemi…", ha detto lasciando partire una risata e raccogliendo l'applauso del suo pubblico.

Le voci su Serena Bortone e su Rai3

Sono giornate molto complesse per Serena Bortone, al centro di dichiarazioni e congetture. Si parla anche dello smantellamento di Rai3 in relazione proprio a un possibile stop della conduttrice che, ad oggi, prova insieme a Geppi Cucciari e Marco Damilano a fare programmi di attualità, cultura e politica in linea con quella che da sempre è stata la linea editoriale della terza rete del servizio pubblico. Voci fantasiose nei giorni scorsi hanno addirittura parlato di un possibile passaggio di Pio e Amedeo proprio su Rai3. Voci smentite dai diretti interessati, i quali hanno ribadito la loro fedeltà a Mediaset.