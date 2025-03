video suggerito

Luigi Pelazza de Le Iene aggredito durante un servizio: "Quest'uomo è esploso di rabbia" L'inviato Luigi Pelazza de Le Iene è stato aggredito a seguito di un servizio su una presunta violenza sessuale, ai danni di una ragazzina di 14 anni. A sferrare calci e pugni l'uomo che avrebbe commesso gli abusi.

A cura di Ilaria Costabile

Una storia complicata quella raccontata da Luigi Pelazza, inviato de Le Iene, che ha ricostruito la terribile vicenda di una ragazza 14enne violentata dal compagno della madre, che ha denunciato i fatti accaduti alla trasmissione di Italia 1. Dopo aver raggiunto l'uomo, che ha confessato di aver avuto rapporti con la ragazzina, quest'ultimo si è rivolto in malo modo nei confronti dell'inviato, sferrando calci e pugni.

Calci e pugni a Luigi Pelazza de Le Iene

Una confessione fatta senza nemmeno troppo sforzo, quella di Pasquale, l'uomo che la troupe de Le Iene ha raggiunto dopo la denuncia al programma di una ragazza di 14 anni che ha raccontato di aver subito violenza sessuale da parte del compagno della madre e quest'ultima l'avrebbe allontanata da casa, accusandola di essere "una pu**ana". Le prime investigazioni sul caso sono state avviate da un giornalista albanese, residente in Italia, che con l'aiuto della trasmissione ha portato l'uomo 53enne a confessare quanto commesso, come si vede nel video diffuso dalla trasmissione, in cui dichiara di aver avuto rapporti con la ragazzina, documentati anche in alcuni video. Quando Pelazza gli fa notare di aver abusato di una minorenne, l'uomo si infervora e inizia a scalciare e dare pugni: "C'è voluto più di un minuto per allontanarlo" si sente dire dall'inviato.

L'uomo è attualmente indagato

La violenza si sarebbe consumata tra la Valtiberina e l'Altotevere umbro, infatti i carabinieri di Città di Castello, secondo quanto riportato da La Nazione, stanno indagando sulla condotta dell'uomo che, pur non essendo umbro, residente nella zona. Gli investigatori sarebbero entrati in possesso dei video con cui la minorenne ha documentato gli abusi subiti. Le indagini vertono ora sia sulle violenze che il 53enne avrebbe commesso, sia sull'aggressione ai danni del giornalista Pelazza. Sulla faccenda sta indagando anche la Procura di Perugia, ma anche di Arezzo e Alessandria.