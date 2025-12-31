Luciano Punzo dice che anche Corona decideva il cast del Gf: “Entrai dopo una call con lui e Signorini”

Erano Fabrizio Corona e Alfonso Signorini a scegliere insieme parte del cast del Grande Fratello? È quanto sembrerebbe emergere dalle dichiarazioni a Fanpage.it di Luciano Punzo, ex concorrente del reality. Quali erano i rapporti professionali tra il giornalista e il volto di Falsissimo prima che lo scoppio del cosiddetto “caso Signorini” mettesse in discussione il loro eventuale legame?

Quali erano i rapporti professionali tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini prima che il caso esploso due settimane fa a Falsissimo travolgesse il conduttore del Grande Fratello Vip? Nei giorni scorsi la questione era stata sollevata dall’avvocato di Signorini, Andrea Righi, che aveva chiamato in causa Corona sostenendo che l’ex re dei paparazzi, nel corso dell’interrogatorio reso in Procura dopo il sequestro subito, avrebbe riferito ai magistrati di possedere un’agenzia in grado di favorire un ingresso al GF in cambio di denaro.

“Apprendo da notizie di stampa che Corona nel corso dell’interrogatorio pare abbia riferito di avere un’agenzia che, dietro il pagamento di 50 o 100 mila euro, si occupa di ‘procurare la possibilità di entrare al GF’: non commento, lascio a voi le conclusioni”, erano state le parole di Righi. Parole che oggi assumono un rilievo diverso alla luce di quanto raccontato a Fanpage.it da Luciano Punzo, ex concorrente del reality, in merito alle modalità del suo ingresso nella Casa.

Luciano Punzo e l’ingresso al GF Vip “attraverso Fabrizio Corona”

In seguito a una serie di segnalazioni relative alle modalità dell’ingresso di Luciano Punzo nella Casa del Grande Fratello, Fanpage.it ha contattato l’ex gieffino napoletano per verificare i fatti. Punzo ha riferito di essere entrato a far parte del cast dell’edizione 2022/2023 in seguito a una call alla quale, secondo quanto da lui raccontato, avrebbero partecipato Fabrizio Corona, Alfonso Signorini e un’autrice del programma. Nel ricostruire quelle circostanze, Punzo ha indicato proprio Corona come il tramite del suo ingresso nel reality:

Il GF l’ho fatto attraverso Fabrizio Corona: me l’ha proposto quattro volte dopo Temptation Island. Alfonso Signorini mi chiamò già per l’edizione precedente a quella alla quale ho partecipato, ma voleva che io entrassi da single e non da fidanzato.

La partecipazione al Grande Fratello Vip e la ricerca di concorrenti single

Dopo avere ascoltato la sua risposta, abbiamo chiesto a Punzo se intendesse dire che gli fosse stato richiesto espressamente di lasciare la sua fidanzata per poter entrare nella Casa. L’uomo — che oggi è legato a una nuova compagna ed è padre di una bambina — ha risposto: “No, quando sono entrato nell’edizione 2022/2023 ero già tornato single. Fu durante il primo contatto con il GF 2021/2022, avvenuto subito dopo Temptation Island, che mi chiamò Alfonso per propormi il GF ma in quel periodo frequentavo Manuela Carriero e risposi che non mi interessava”.

Ma perché una relazione in corso avrebbe dovuto spingerlo a disinteressarsi al GF? Che cosa c’entrava il suo stato sentimentale con la possibilità di prendere parte al programma? Sollecitato a spiegarsi meglio, Punzo ha chiarito: “In quel periodo cercavano solo ragazzi single. Ma nessuno mi chiese di lasciare la mia fidanzata. Mi dissero solo che un concorrente fidanzato non rispondeva al profilo che stavano cercando. E io, che ero legato alla mia ex, risposi che non avrei potuto partecipare al programma”.

Le cose sarebbero cambiate l’anno successivo quando Punzo, tornato single, sarebbee stato nuovamente invitato a entrare nella Casa per mezzo di una richiesta arrivata proprio da Corona: “Quell’anno non entrai. Poi la storia con Manuela finì e, tramite il mio agente Alex Pacifico, cominciai a occuparmi di cinema. Qualche tempo dopo Fabrizio mi richiamò per invitarmi di nuovo a fare il GF, e io decisi di accettare. Così entrai nella Casa”.

Punzo ha aggiunto di avere sostenuto un provino regolare alla presenza di Signorini e degli autori del programma e ha negato di avere intrattenuto rapporti di natura personale con l’ex conduttore del GF Vip, così come di essere stato spinto da un agente o da un’agenzia ad adottare scorciatoie per partecipare a un programma televisivo.

Perché Corona partecipa alla call tra Luciano Punzo e Alfonso Signorini?

Il dialogo con Punzo, la presunta call a quattro con Signorini e il fatto che sarebbe stato Fabrizio Corona — secondo quanto riferito dall’ex gieffino — a permettergli di partecipare al GF aprono una serie di interrogativi.

In qualità di che cosa Corona era legittimato a partecipare a una call tra Punzo e Signorini propedeutica al suo ingresso nella Casa? E perché è Corona, stando al racconto di Luciano, a procurare all’ex volto di Temptation Island un ingresso nel reality? Come avrebbe potuto Fabrizio, apparentemente estraneo alle scelte relative al cast di un programma prodotto da Endemol e trasmesso da Mediaset, avere voce in capitolo nella selezione di un concorrente? E per quale motivo Signorini e una sua autrice avrebbero accettato di partecipare a una call con un potenziale gieffino e l’uomo che oggi è il principale accusatore del giornalista?

Se le dichiarazioni di Punzo trovassero riscontro, apparirebbe evidente che Corona abbia giocato un ruolo attivo nella composizione del cast del programma condotto da Signorini e che i due potessero essere legati da un rapporto professionale. Quali erano, se mai è esistito, i termini di questo rapporto?