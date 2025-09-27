Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Ballando con le stelle 2025

Lucarelli dura su Convertini a Ballando: “Sei sempre stato un uomo medio, che pa**e”, Rossella Erra si infuria

Selvaggia Lucarelli è la più critica verso Beppe Convertini a Ballando con le Stelle. Dopo l’esibizione con la maestra Veera Kinnunen, la giurata ha preso parola e ha accusato il conduttore di non riuscire a far emergere la sua personalità. L’intervento di Rossella Erra: “L’avete ucciso”.
Willie Peyote a Roma al Rumore Festival, un incontro imperdibile per chi crede nel potere della musica. Prenota il tuo posto!
A cura di Sara Leombruno
1 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Ballando con le stelle 2025

Selvaggia Lucarelli è la più critica verso Beppe Convertini a Ballando con le Stelle. Dopo l'esibizione con la maestra Veera Kinnunen, la giurata ha preso parola e ha accusato il conduttore di non riuscire a far emergere la sua personalità. L'intervento di Rossella Erra: "L'avete ucciso".

Le critiche di Selvaggia Lucarelli a Beppe Convertini

L'esibizione di Beppe Convertini non ha convinto i giudici. Il conduttore è parso comprensibilmente poco a suo agio nella danza ma, anche nel momento di dibattito con la giuria, non è riuscito a imporre la sua personalità, scegliendo di non ribattere alle critiche. La cosa non è stata apprezzata da Selvaggia Lucarelli, che ha quindi scelto di dargli un consiglio: "Se non te la vuoi giocare sul ballo e non rispondi alla giuria, su cosa te la vuoi giocare?", ha detto.

E ancora: "Possiamo uscire dal regno delle fate, sennò du palle, è chiaro che il ballo non sarà il tuo punto forte, sei sempre stato l'uomo medio, il conduttore medio, uno guardi 360 giorni l'anno ma poi manco ti ricordi come si chiama, ti conviene giocartela sulla personalità se c'è". Convertini ha quindi ribattuto, cercando di difendersi: "Io mi sento un uomo medio, non sono uno che eccelle in tante cose, vivo una vita da uomo medio".

Leggi anche
Selvaggia Lucarelli su Marcella Bella a Ballando: "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata"

L'intervento di Rossella Erra

A prendere le sue difese ci ha pensato Rossella Erra: "Incoraggiatelo, l'avete ucciso, non si può dire uomo medio a un professionista del genere", le parole. A concludere la discussione è stato poi Alberto Matano, che ha difeso il diritto della giuria di esprimere il suo parere, anche quando severo: "Nessuno qui mette in discussione il racconto di un uomo autentico, di un uomo che si è fatto carico di una famiglia, la giuria vuole dire di far vedere la grinta,  un racconto inedito che non abbiamo di lui". Alla fine, Selvaggia Lucarelli gli ha dato uno 0, così come Mariotto, per un totale di appena 10 punti. Il pubblico in studio non è parso molto d'accordo con la votazione, ora starà al pubblico, eventualmente, ribaltare il risultato.

Programmi TV
1 CONDIVISIONI
Immagine
ballando
con le stelle
Selvaggia Lucarelli su Marcella Bella: "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata"
Lucarelli dura su Convertini: "Sei sempre stato un uomo medio, che pa**e", Rossella Erra si infuria
Guillermo Mariotto incorona Francesca Fialdini: "Il tuo distacco mi eccita"
Chi è Matteo Addino, il nuovo Tribuno del Popolo al posto di Simone Di Pasquale
Barbara D'Urso: "Potrei raccontare la verità sull'uscita da Mediaset. Io a Domenica In? È il posto di Mara"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views