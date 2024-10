video suggerito

Louis ad Affari Tuoi per ritrovarsi con i fratelli gemelli: "Siamo cresciuti in una casetta nel bosco" Partita da applausi quella di Louis ad Affari Tuoi questa sera, giovedì 17 ottobre. Il concorrente della Valle d'Aosta è tornato a casa con 200mila euro, cifra vinta dopo aver rifiutato numerose offerte di valore dal dottore: "Io e miei fratelli gemelli abbiamo un progetto".

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, giovedì 17 ottobre, il concorrente della Valle d'Aosta, Luis. "Mi occupo di design e comunicazione con un team di comunicazione pazzarelli. Sono fidanzato con Gaia, con me c'è uno dei miei due fratelli gemelli, Andrè", le parole prima di dare inizio alla partita con il pacco pescato, il numero 3, lo stesso che gli ha permesso di vincere 200mila euro.

Louis con i fratelli gemelli

La partita di Louis ad Affari Tuoi

Prima di dare inizio alla partita, Louis ha voluto fare un rituale, a lui caro, con gli altri pacchisti. Tutti, in silenzio, si sono inchinati davanti ai pacchi con le mani in segno di preghiera. "Puntata mistica", il commento di Stefano De Martino.

Le prime sei chiamate hanno eliminato dal tabellone quattro cifre blu, 5mila euro e 20 mila euro e il dottore, come prima offerta, gli ha proposto di tornare a casa con 45mila euro. "Un assegno simpatico, molto simpatico. C'è molto ancora per cui festeggiare, speriamo, e quindi rifiutiamo", le parole di Louis prima di tritare l'assegno. Eliminati 0 euro, 300mila euro e 20 euro, il dottore ha proposto al concorrente il cambio. "Scelta impegnativa, qui bisogna raffinare la visualizzazione. Vedo un rosso, rifiutiamo", le parole. "Siamo cresciuti nei boschi, in montagna. Abbiamo il progetto di ritrovarci dove siamo cresciuti, nella natura, in una casetta nel bosco" ha raccontato Louis. "Da piccoli vi somigliavate di più da piccoli, poi che è successo?" ha chiesto De Martino. "Poi è cambiato qualcosa, soprattutto sulla parte alta" ha scherzato il concorrente toccandosi la testa per far notare i suoi capelli. La partita è proseguita e i gemelli hanno eliminato altri tre bacchi blu, restando con in gioco 10euro e tutte le cifre rosse. Il dottore gli ha allora chiesto con quanto desidererebbe tornare a casa e Louis ha proposto 180mila euro. La risposta: tre tiri o 40mila euro. "Cifra simpatica come l'altra, ma il muro rosso è più simpatico. Bisogna giocare, rifiutiamo", le parole.

Le tre chiamate successive hanno svelato però tre rossi di cui due importanti, 30mila, 75mila e 100 mila euro. Il dottore ha allora offerto 37mila euro, ma i gemelli hanno preferito continuare a giocare. Con l'unico tiro a disposizione, hanno eliminato 10mila euro dal tabellone. Il dottore ha allora offerto 2tiri o 37mila euro. "Le mie sensazioni mi dicono che ho 200mila euro nel pacco. Il dottore è troppo criptico per essere compreso. Non esiste il manuale, ma noi siamo qui, abbiamo un'occasione unica. Vogliamo giocare, rifiutiamo", le parole prima di volare in finale.

Il finale di Louis: torna a casa con

Eliminati 50mila euro e 15mila euro, Louis e il fratello gemello sono arrivati in finale con 10euro e 200mila euro. Hanno chiesto al dottore 100mila euro: "Ha senso fare una richiesta che sia a metà", le parole. Ma il dottore gli ha offerto 50mila euro. "Ci sono tante chiavi di interpretazione della partita. C'è qualcosa che mi fa pensare che forse è la versione è ottimistica. Scelta ad alto rischio. L'eventuale vincita verrebbe suddivisa, ci possiamo prendere la curiosità di rischiare. Anche se è una super offerta, noi rifiutiamo. Siamo in tre, scegliamo la via punk, lo sentivamo dall'inizio. Anche a costo di tornare a casa con 10euro, ci prenderemo un caffè", le parole di Louis prima di tritare l'ultimo assegno. Il concorrente della Valle d'Aosta e suo fratello gemello è tornato a casa con 200mila euro.